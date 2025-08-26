Подробно търсене

Китайският президент прие в Пекин председателя на руската Държавна дума

Валерия Динкова
Китайският президент прие в Пекин председателя на руската Държавна дума
Китайският президент прие в Пекин председателя на руската Държавна дума
Китайският президент Си Цзинпин. Снимка: AP Photo/Andy Wong
Пекин,  
26.08.2025 06:13
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин днес се срещна в Пекин с председателя на долната камара на руския парламент – Държавната дума – Вячеслав Володин, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Синхуа.  

Володин, който пристигна в Китай вчера, заяви, че по време на дншените срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса.

Икономическият натиск чрез санкции се изразява в усилията на САЩ да убедят Китай да спре вноса на руски петрол, отбелязва Ройтерс.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:42 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация