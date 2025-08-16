Подробно търсене

Мерц смята, че унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Петя Димитрова
Мерц смята, че унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник
Мерц смята, че унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник
Украинският президент Володимир Зеленски (вляво), президентът на САЩ Доналд Тръмп (център) и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в Овалния кабинет в Белия Дом, Вашингтон, 28 февруари 2025 г. Снимка: АП/ Mystyslav Chernov
Берлин,  
16.08.2025 21:21
 (БТА)
Етикети

Германският канцлер Фридрих Мерц е на мнение, че срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом няма да се развие по същия начин като предната им среща във Вашингтон, предаде ДПА.

На въпросната среща в края на февруари се разигра необичайна и безпрецедентна сцена, в която Тръмп многократно прекъсваше Зеленски, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс запита украинския лидер дали някога е благодарил на САЩ за помощта им. Срещата беше внезапно отменена и Зеленски си тръгна от Белия дом.

Днес Мерц каза в ефира на телевизия Ер Те Ел, че не смята, че Тръмп отново ще унижи Зеленски, и добави, че европейските лидери ще дадат на Зеленски „няколко добри съвета“ по време на планираната среща с украинския лидер.

„Той също видя, че моята среща с Доналд Тръмп протече много по-различно от неговата. Вече обсъдихме това подробно“, посочи Мерц.

Като цяло германският канцлер гледа положително на срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, коментира ДПА. „Тази среща на върха може да бъде успех по пътя към мира в Украйна, стига сега да бъдат предприети правилните стъпки“, каза Мерц, визирайки насрочената за понеделник среща на Тръмп със Зеленски и евентуалната по-нататъшна тристранна среща с участието на Путин и Зеленски. Москва подчерта, че в Аляска не е е била обсъждана среща на върха между Русия, Украйна и САЩ.

„Това е добър път, но все пак ще бъде труден. И мисля, че всички ние не трябва да подценяваме това“, каза Мерц.

Откакто започна руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. към германското правителство многократно бяха отправяни призиви да положи всички възможни усилия за постигане на дипломатическо решение. Мерц днес заяви , че винаги е бил съгласен с това. Дипломатическото решение обаче трябва да съхрани държавността и суверенитета на Украйна. „И сега сме с една малка крачка по-близо до това“, каза германският канцлер.

/НВ/

Свързани новини

16.08.2025 20:07

Пи Ай Мидия/ДПА: Путин бе "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с Тръмп, казват западни експерти

Според западни експерти руският държавен глава Владимир Путин е бил "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, пишат Пи Ай Мидия и ДПА.
16.08.2025 19:00

Реакции от цял свят след срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Световни лидери излязоха с коментари след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи вчера без двамата да направят изявления за възможно прекратяване на огъня във войната в Украйна и не бяха обявени никакви конкретни резултати в тази насока.
16.08.2025 18:21

Евролидерите са поканени да се присъединят към срещата на Тръмп със Зеленски в Белия дом, съобщи в. "Ню Йорк Таймс"

Европейските лидери са поканени да присъстват също на срещата в понеделник между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, съобщи днес в. "Ню Йорк Таймс", като се позова на висши официални европейски представители, предаде Ройтерс.
16.08.2025 16:43

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" Макрон, Стармър и Мерц ще разговарят утре за Украйна, заяви Елисейският дворец

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
16.08.2025 10:17

Съветникът по дипломатическите въпроси на Кремъл заяви, че въпросът за тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна не е бил обсъждан

Съветникът по дипломатическите въпроси на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че въпросът за тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна не е бил обсъждан, предадоха световните агенции. Ушаков каза, че той не знае кога Тръмп и Путин ще се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация