Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Министър-председателят на Канада Марк Карни похвали "готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна" в рамките на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Надеждните и сигурните гаранции са съществени за всеки справедлив и траен мир. Приветствам готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурност като част от усилията на "Коалицията на желаещите", се казва в изявление на канадския премиер.

"Лидерството на президента (Доналд) Тръмп и на Съединените щати създава възможност за слагане край на незаконната война на Русия в Украйна“, допълва Карни.