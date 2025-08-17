Подробно търсене

Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Петя Димитрова
Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна
Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна
Министър-председателят на Канада Марк Карни в Британска Колумбия, Канада, август 2025 г. Снимка: Канейдиън прес чрез АП/Darryl Dyck
Торонто,  
17.08.2025 01:10
 (БТА)
Етикети

Министър-председателят на Канада Марк Карни похвали "готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна" в рамките на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Надеждните и сигурните гаранции са съществени за всеки справедлив и траен мир. Приветствам готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурност като част от усилията на "Коалицията на желаещите", се казва в изявление на канадския премиер.

"Лидерството на президента (Доналд) Тръмп и на Съединените щати създава възможност за слагане край на незаконната война на Русия в Украйна“, допълва Карни.

/ДИ/

Свързани новини

16.08.2025 21:21

Мерц смята, че унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Германският канцлер Фридрих Мерц е на мнение, че срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом няма да се развие по същия начин като предната им среща във Вашингтон, предаде ДПА.
16.08.2025 20:34

Лидерите на северните и балтийските държави заявиха, че остават непоколебими в подкрепата си за Украйна

Лидерите на северните и балтийските страни заявиха, че остават непоколебими в подкрепата си за Киев и за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на руската агресия срещу Украйна, предаде Ройтерс.
16.08.2025 20:07

Пи Ай Мидия/ДПА: Путин бе "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с Тръмп, казват западни експерти

Според западни експерти руският държавен глава Владимир Путин е бил "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, пишат Пи Ай Мидия и ДПА.
16.08.2025 19:00

Реакции от цял свят след срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Световни лидери излязоха с коментари след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи вчера без двамата да направят изявления за възможно прекратяване на огъня във войната в Украйна и не бяха обявени никакви конкретни резултати в тази насока.
16.08.2025 16:43

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" Макрон, Стармър и Мерц ще разговарят утре за Украйна, заяви Елисейският дворец

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
16.08.2025 13:17

Силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение, заяви Урсула фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:22 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация