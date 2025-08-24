Подробно търсене

Премиерът на Канада ще посети Полша, Германия и Латвия

Илиян Цвейн
Марк Карни, Снимка: Spencer Colby/The Canadian Press via AP, архив
Отава,  
24.08.2025 02:39
 (БТА)

Канадският премиер Марк Карни ще посети Полша, Германия и Латвия от 25 до 27 август, за да укрепи връзките с европейските съюзници на Канада. Това съобщиха от канцеларията на Карни в събота, предаде Ройтерс.

Очаква се в Берлин Карни да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц, се посочва още в изявлението.

Премиерът на Канада ще се съсредоточи върху укрепването на отношенията с европейските съюзници и развитието на сътрудничеството в ключови области, включително търговията, енергетиката, критичните минерали и колективната отбрана.

Карни ще заяви продължаващата подкрепа на Канада за траен мир в Украйна и Европа, като подчертае, че никакви решения за Украйна не трябва да се вземат без Украйна и никакви решения за Европа не трябва да се вземат без Европа.

/ИЦ/

Свързани новини

17.08.2025 01:10

Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Министър-председателят на Канада Марк Карни похвали "готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна" в рамките на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.
18.06.2025 20:01

Канадският премиер Карни ще пътува до Европа за срещите на върха на НАТО и с представители на ЕС

Канадският министър-председател Марк Карни ще пътува до Брюксел и Хага от 22 до 25 юни, за да участва в срещата на върха между Канада и Европейския съюз и в срещата на високо равнище на НАТО, стана ясно от публикувано днес изявление, цитирано от Ройтерс.
17.06.2025 21:44

Канада предоставя военна помощ на Украйна в размер на 1,5 млрд. щатски долара и разширява санкциите си срещу Русия

Канада обяви нов пакет за подпомагане на отбраната на Украйна на обща стойност 2 млрд. канадски долара (приблизително 1,5 млрд. щатски долара), каза преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски канадският министър-председател Марк Карни в рамките на срещата на върха на Г-7, предаде Укринформ, позовавайки се на свой кореспондент.

