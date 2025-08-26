Германия и Канада подписаха споразумение за редкоземни елементи

Германия и Канада подписаха споразумение за по-тясно сътрудничество в добива на ключови суровини, използвани в производството на батерии, електродвигатели и вятърни турбини, предаде ДПА.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе и канадският министър на енергетиката Тим Ходжсън подписаха днес съвместна декларация за намерение в Берлин.

Райхе определи постигнатата договореност като сигнал за сигурност на доставките и конкурентоспособност. "Стабилните и надеждни вериги за доставки са от ключово значение за компаниите и в двете страни", каза тя.

Германският канцлер Фридрих Мерц и канадският премиер Марк Карни обявиха подписването на споразумението малко след разговора помежду си.

"Това е добра стъпка към укрепване на нашите икономики", каза Мерц. Карни, който пристигна вчера в Берлин, наблегна на огромното изобилие от такива критични суровини, с които страната му разполага, споменавайки за лития и редкоземните елементи.

Райхе каза, че германски компании вече си сътрудничат с канадски партньори в добива на суровини. "Искаме допълнително да разширим това сътрудничество", каза тя.

Китай предизвика загриженост по целия свят през април с ограниченията, които наложи върху износа на седем редкоземни елемента. Пекин безспорно е световен лидер на пазара за тези суровини, които се считат за незаменими за производството на електрически двигатели и лаптопи, уточнява ДПА.

Карни посети днес завода на "Тисенкруп Марин Системс" (TKMS) в северния пристанищен град Кил след срещата с Мерц.

Канадският премиер заяви, че "Тисенкруп Марин Системс" е една от двете компании в краткия списък за предстоящата поръчка на подводници от Канада. Корабостроителницата обяви, че договорът би включвал строителството на от 8 до 12 подводници.

През октомври Карни ще посети и Южна Корея за разговори по темата.

"Радваме се на това положително послание и сме на разположение като надежден партньор на Канада в областта на сигурността и оперативната съвместимост", каза главният изпълнителен директор на "Тисенкруп Марин Системс" Оливер Буркхард. Той обаче отбеляза, че ще минат няколко месеца, преди Канада да вземе окончателно решение.

"Успяхме ясно да покажем защо може основателно да се смята, че именно в Кил се предлага най-добрата технология, която може да се намери в подводния сектор", добави Буркхард.

"Тисенкруп Марин Системс" посочва, че е световен пазарен лидер при подводниците с неядрено задвижване.