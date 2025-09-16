Подробно търсене

Израел определи плановете на Европейската комисия за частични санкции като "непропорционални" и "безпрецедентни"

Симеон Томов
Израел определи плановете на Европейската комисия за частични санкции като "непропорционални" и "безпрецедентни"
Израел определи плановете на Европейската комисия за частични санкции като "непропорционални" и "безпрецедентни"
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар. Снимка: АП/ Gregorio Borgia
Тел Авив/Брюксел ,  
16.09.2025 21:51
 (БТА)
Етикети

Израел разкритикува плановете на Европейската комисия (ЕК) да наложи санкции на еврейската държава заради действията ѝ в ивицата Газа, предаде ДПА.

В писмо до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви днес, че частичното спиране на определени търговски предимства е "непропорционално" и "безпрецедентно". 

ЕК планира да представи утре конкретни предложения за санкции. Въпреки това между страните от Европейския съюз има силно разделение по въпроса как да се постъпи с Израел и е под въпрос дали ще бъде събрано мнозинство в подкрепа на санкциите, отбелязва ДПА. 

Говорителка заяви, че една от мерките, които се обмислят, е възможно частично отменяне на определени търговски споразумения, които са част от Споразумението за асоцииране на Европейския съюз с Израел. 

Фон дер Лайен представи плановете миналата седмица, като призна, че е наясно, че ще бъде трудно да се намери мнозинство в тяхна подкрепа, тъй като ЕС е силно разделен по въпроса как да реагира на нарушенията на човешките права от страна на Израел в ивицата Газа.

"ЕС последователно призовава Израел да не засилва операцията си в град Газа. Военната интервенция ще доведе до още по-голямо разрушение, още повече смъртни случаи и още повече разселени хора", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. "Бяхме категорични, че това ще влоши и без друго катастрофалната хуманитарна ситуация и ще застраши живота на заложниците. Крайно време е да се прекъсне цикълът на насилие, разрушение и страдание, и това трябва да приключи сега", изтъкна тя.

Израелският министър на външните работи подчерта, че Израел е бил принуден да влезе във война в ивицата Газа след нападението на бойци на "Хамас" 7 октомври 2023 г.

/БЗ/

Свързани новини

16.09.2025 16:30

ТПС: Израел отправи предупреждение към Европа, докато Урсула фон дер Лайен настоява за частични санкции

Докато Европейската комисия днес обяви планове да наложи нови санкции срещу Израел, неговият президент Ицхак Херцог предупреди Европейския съюз да не предприема действия, които могат да нанесат трайна вреда върху двустранните отношения, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
11.09.2025 15:12

АФП: След крайната десница и радикалната левица в Европарламента внесе искане за вот на недоверие на Урсула фон дер Лайен

След крайната десница и радикалната левица в Европарламента внесе искане за вот на недоверие на Урсула фон дер Лайен, предаде Франс прес. Шансът за успех на тази инициатива е почти нулев, отбелязва агенцията. Лидерката на парламентарната група на
10.09.2025 18:53

Речта на Урсула фон дер Лайен отговаря на очакванията на основните политически групи, каза Илхан Кючюк

Речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС покрива очакванията на основните политически групи, заяви днес на медиен брифинг евродепутатът от групата "Обнови Европа" Илхан Кючюк.  "Обнови Европа" смята, че председателката на Европейската
10.09.2025 18:31

Европейският съюз трябва да поеме по-силна и решителна линия в глобалната политика, каза евродепутатът от Зелените Бас Ейкхаут в Страсбург

Европейският съюз трябва да поеме по-силна и решителна линия в глобалната политика, заяви евродепутатът, представител на Зелените, Бас Ейкхаут в отговор на годишната реч за състоянието на ЕС на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер
07.09.2025 17:32

Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър

Израел и Дания планират да създадат съвместен екип, който да проучи нови начини за евакуация на пациенти от ивицата Газа, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар на пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим, предаде ДПА.
05.09.2025 20:41

ЕС не спазва задълженията си за Газа, каза белгийски министър

Европейският съюз не спазва задълженията си по отношение на войната в Газа, а неговата благонадеждност при изпълнение на външната му политика "рухва", заяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево в интервю за Франс Прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:36 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация