Израел определи плановете на Европейската комисия за частични санкции като "непропорционални" и "безпрецедентни"

Израел разкритикува плановете на Европейската комисия (ЕК) да наложи санкции на еврейската държава заради действията ѝ в ивицата Газа, предаде ДПА.

В писмо до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви днес, че частичното спиране на определени търговски предимства е "непропорционално" и "безпрецедентно".

ЕК планира да представи утре конкретни предложения за санкции. Въпреки това между страните от Европейския съюз има силно разделение по въпроса как да се постъпи с Израел и е под въпрос дали ще бъде събрано мнозинство в подкрепа на санкциите, отбелязва ДПА.

Говорителка заяви, че една от мерките, които се обмислят, е възможно частично отменяне на определени търговски споразумения, които са част от Споразумението за асоцииране на Европейския съюз с Израел.

Фон дер Лайен представи плановете миналата седмица, като призна, че е наясно, че ще бъде трудно да се намери мнозинство в тяхна подкрепа, тъй като ЕС е силно разделен по въпроса как да реагира на нарушенията на човешките права от страна на Израел в ивицата Газа.

"ЕС последователно призовава Израел да не засилва операцията си в град Газа. Военната интервенция ще доведе до още по-голямо разрушение, още повече смъртни случаи и още повече разселени хора", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. "Бяхме категорични, че това ще влоши и без друго катастрофалната хуманитарна ситуация и ще застраши живота на заложниците. Крайно време е да се прекъсне цикълът на насилие, разрушение и страдание, и това трябва да приключи сега", изтъкна тя.

Израелският министър на външните работи подчерта, че Израел е бил принуден да влезе във война в ивицата Газа след нападението на бойци на "Хамас" 7 октомври 2023 г.