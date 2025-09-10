Речта на Урсула фон дер Лайен отговаря на очакванията на основните политически групи, каза Илхан Кючюк

Речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС покрива очакванията на основните политически групи, заяви днес на медиен брифинг евродепутатът от групата "Обнови Европа" Илхан Кючюк.

"Обнови Европа" смята, че председателката на Европейската комисия е казала правилните неща че институцията се движи политически в добра посока, но не и с очаквания темп, каза българският евродепутат пред журналисти в Страсбург.

Той призова Фон дер Лайен да се фокусира върху няколко приоритета до края на мандата си. На първо място посочи европейската архитектура в областта на сигурността и по-голяма самостоятелност.

"Другото притеснително като тенденция е липсата на Европа и Европейския съюз от големите разговори за бъдещето на Украйна", каза Кючюк.

На трето място той изтъкна темата за ивицата Газа. "Искахме да видим една много по-силна позиция на Европейския съюз", каза евродепутатът и нарече ставащото в палестинския анклав "геноцид".

Израел отрича да извършва геноцид в ивицата Газа и казва, че военната му кампания там е насочена само срещу радикалното палестинско движение "Хамас", което контролира тази територия и представлява заплаха за израелската сигурност.

Последната тема, която Кючюк открои, е конкурентоспособността.

"Ако трябва да завърша с по-голям оптимизъм... Европа се събужда от големия шок, който видя през последните няколко години и търси всички възможности да се превърне в геополитически фактор." Затова, отбеляза той, трябва силна икономика, системи за сигурност и по-голяма увереност в собствените ѝ способности.