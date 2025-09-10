Подробно търсене

Речта на Урсула фон дер Лайен отговаря на очакванията на основните политически групи, каза Илхан Кючюк

Специален пратеник на БТА Любомир Мартинов
Речта на Урсула фон дер Лайен отговаря на очакванията на основните политически групи, каза Илхан Кючюк
Речта на Урсула фон дер Лайен отговаря на очакванията на основните политически групи, каза Илхан Кючюк
Българският евродепутат Илхан Кючюк ("Обнови Европа"). Снимка: специален пратеник на БТА Магдалена Димитрова
Страсбург,  
10.09.2025 18:53
 (БТА)

Речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС покрива очакванията на основните политически групи, заяви днес на медиен брифинг евродепутатът от групата "Обнови Европа" Илхан Кючюк.

"Обнови Европа" смята, че председателката на Европейската комисия е казала правилните неща че институцията се движи политически в добра посока, но не и с очаквания темп, каза българският евродепутат пред журналисти в Страсбург.

Той призова Фон дер Лайен да се фокусира върху няколко приоритета до края на мандата си. На първо място посочи европейската архитектура в областта на сигурността и по-голяма самостоятелност.

"Другото притеснително като тенденция е липсата на Европа и Европейския съюз от големите разговори за бъдещето на Украйна", каза Кючюк.

На трето място той изтъкна темата за ивицата Газа. "Искахме да видим една много по-силна позиция на Европейския съюз", каза евродепутатът и нарече ставащото в палестинския анклав "геноцид".

Израел отрича да извършва геноцид в ивицата Газа и казва, че военната му кампания там е насочена само срещу радикалното палестинско движение "Хамас", което контролира тази територия и представлява заплаха за израелската сигурност.

Последната тема, която Кючюк открои, е конкурентоспособността.

"Ако трябва да завърша с по-голям оптимизъм... Европа се събужда от големия шок, който видя през последните няколко години и търси всички възможности да се превърне в геополитически фактор." Затова, отбеляза той, трябва силна икономика, системи за сигурност и по-голяма увереност в собствените ѝ способности.

 

/ВС/

Свързани новини

10.09.2025 19:13

Заявките на ЕК за върховенството на правото не са достатъчни, предпочитам да видя реални действия, каза евродепутатът Никола Минчев

Сред акцентите в годишната реч за състоянието на Европейския съюз на председателя на Европейския парламент Урсула фон дер Лайен днес бяха върховенството на правото и обвързването на европейските средства със спазването на принципите на правовата
10.09.2025 17:40

България ще получи достъп до 22,3 милиарда евро от новия дългосрочен бюджет на ЕС, каза българският евродепутат Андрей Новаков

България ще получи шанс за достъп до 22,3 милиарда евро в следващия програмен период от 2028 г. до 2034 г. и това е абсолютно безпрецедентно. Това каза днес българският евродепутат Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия в съвместен
10.09.2025 16:07

Търговската сделка със САЩ е демонстрация за липсата на увереност от страна на ЕС, заяви Кристиан Вигенин

Най-ярката демонстрация на липсата на самочувствие и увереност от страна на ЕС е търговската сделка със САЩ, която социалистите и демократите не подкрепяме. Това заяви на брифинг в Европейския парламент в Страсбург Кристиан Вигенин от Групата на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:21 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация