Търговската сделка със САЩ е демонстрация за липсата на увереност от страна на ЕС, заяви Кристиан Вигенин

Най-ярката демонстрация на липсата на самочувствие и увереност от страна на ЕС е търговската сделка със САЩ, която социалистите и демократите не подкрепяме. Това заяви на брифинг в Европейския парламент в Страсбург Кристиан Вигенин от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Обещанията за инвестиции в САЩ и за закупуване на оръжия и енергоизточници, са неприемливи и трудно изпълними, защото ЕК няма възможностите да гарантира това, което обещава, добави той. "Смятам, че ако ЕС бе проявил повече твърдост, можеше да постигне по-добра сделка", каза Вигенин.

Ключовите моменти в публикувания от САЩ и ЕС документ за сделката включват 15 процента мита за внос в САЩ на повечето европейски стоки, със специфични ставки за автомобилите, свързани с законодателни действия на ЕС. Освен това ЕС се съгласява да отмени митата върху промишлените стоки и много селскостопански продукти, като САЩ съответно също ще намалят тарифите. Споразумението обхваща покупка на енергийни суровини за 750 милиарда долара и 600 милиарда долара за инвестиции от страна на ЕС до 2028 година. Споразумението засяга и нетарифните бариери, цифровата търговия и екологичните регулации.

"За нас все още амбицията и поведението на Комисията, на Фон дер Лайен не е в достатъчна степен убедително и не представлява в достатъчна степен силата на Европейския съюз като икономика, като политическа тежест в света. Все още нямаме като съюз самочувствието да поставим нашия европейски интерес във всичко това и да сме готови да влизаме в битки", заяви Вигенин.

Фон дер Лайен се опитва по думите му да намери баланса и като цяло да каже това, което групите искат да чуят и което поддържат. Заявките, които бяха направени днес, до голяма степен ни задоволяват. В изявлението ѝ присъстваха част от нашите виждания - за борбата с бедността, жилищната криза, детската гаранция. Тя потвърди намерението си да работи и по екологичната тематика. Но нашата задача ще е да следим и да гарантираме, че тези заявки ще бъдат превърнати в конкретни действия, каза той.

Вигенин отбеляза, че има натрупано напрежение в групата на социалистите както заради действията на ЕК, така и заради позициите и действията на групата на Европейската народна партия. Неведнъж в последните месеци групата на ЕНП демонстрираше (...) неуважение към социалистите и демократите и формираше мнозинства с десните и (...) крайнодесните", каза Вигенин. За нас това беше сигнал и реагирахме остро на тези случаи, добави той.