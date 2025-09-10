Подробно търсене

Търговската сделка със САЩ е демонстрация за липсата на увереност от страна на ЕС, заяви Кристиан Вигенин

Специален пратеник на БТА Любомир Мартинов
Търговската сделка със САЩ е демонстрация за липсата на увереност от страна на ЕС, заяви Кристиан Вигенин
Търговската сделка със САЩ е демонстрация за липсата на увереност от страна на ЕС, заяви Кристиан Вигенин
Кристиан Вигенин. Снимка: Ралица Стефанова, БТА
Страсбург,  
10.09.2025 16:07
 (БТА)

Най-ярката демонстрация на липсата на самочувствие и увереност от страна на ЕС е търговската сделка със САЩ, която социалистите и демократите не подкрепяме. Това заяви на брифинг в Европейския парламент в Страсбург Кристиан Вигенин от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Обещанията за инвестиции в САЩ и за закупуване на оръжия и енергоизточници, са неприемливи и трудно изпълними, защото ЕК няма възможностите да гарантира това, което обещава, добави той. "Смятам, че ако ЕС бе проявил повече твърдост, можеше да постигне по-добра сделка", каза Вигенин.

Ключовите моменти в публикувания от САЩ и ЕС документ за сделката включват 15 процента мита за внос в САЩ на повечето европейски стоки, със специфични ставки за автомобилите, свързани с законодателни действия на ЕС. Освен това ЕС се съгласява да отмени митата върху промишлените стоки и много селскостопански продукти, като САЩ съответно също ще намалят тарифите. Споразумението обхваща покупка на енергийни суровини за 750 милиарда долара и 600 милиарда долара за инвестиции от страна на ЕС до 2028 година. Споразумението засяга и нетарифните бариери, цифровата търговия и екологичните регулации. 

"За нас все още амбицията и поведението на Комисията, на Фон дер Лайен не е в достатъчна степен убедително и не представлява в достатъчна степен силата на Европейския съюз като икономика, като политическа тежест в света. Все още нямаме като съюз самочувствието да поставим нашия европейски интерес във всичко това и да сме готови да влизаме в битки", заяви Вигенин.

Фон дер Лайен се опитва по думите му да намери баланса и като цяло да каже това, което групите искат да чуят и което поддържат. Заявките, които бяха направени днес, до голяма степен ни задоволяват. В изявлението ѝ присъстваха част от нашите виждания - за борбата с бедността, жилищната криза, детската гаранция. Тя потвърди намерението си да работи и по екологичната тематика. Но нашата задача ще е да следим и да гарантираме, че тези заявки ще бъдат превърнати в конкретни действия, каза той. 

Вигенин отбеляза, че има натрупано напрежение в групата на социалистите както заради действията на ЕК, така и заради позициите и действията на групата на Европейската народна партия. Неведнъж в последните месеци групата на ЕНП демонстрираше (...) неуважение към социалистите и демократите и формираше мнозинства с десните и (...) крайнодесните", каза Вигенин. За нас това беше сигнал и реагирахме остро на тези случаи, добави той. 

/ИЦ/

Свързани новини

10.09.2025 12:46

Основните акценти от речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе днес в Страсбург, по време на първата пленарна сесия на Европейския парламент за новия политически сезон, своята годишна реч за състоянието на Европейския съюз. Тя заяви, че

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:17 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация