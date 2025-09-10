България ще получи достъп до 22,3 милиарда евро от новия дългосрочен бюджет на ЕС, каза българският евродепутат Андрей Новаков

България ще получи шанс за достъп до 22,3 милиарда евро в следващия програмен период от 2028 г. до 2034 г. и това е абсолютно безпрецедентно. Това каза днес българският евродепутат Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия в съвместен брифинг за български журналисти в Страсбург с евродепутатите Андрей Ковачев и Емил Радев.

"България ще получи шанс за достъп до 22,3 милиарда евро в следващия програмен период 2028 - 2034 г. и това е абсолютно безпрецедентно. Седемгодишният бюджет е 2 трилиона евро – едва ли е достатъчно, но е стъпка в правилната посока", подчерта Новаков. "България се нарежда сред онези, които ще бъдат най-облагодетелствани, ако успеем да си вземем парите – нещо, което в предишните години беше мираж, но сега започна да се променя", добави той.

Според него Европейският съюз трябва да има собствени приходи – "без значение дали това означава налози върху найлоновите торбички и банковите трансакции или по-справедливи данъци за интернет гигантите".

Новаков, който е вносител на проект за правата на пътниците в ЕП, посочи, че има няколко червени линии, които ЕП няма да допусне да се прекрачат – обезщетение да се дължи в срок до 3 часа; авиокомпаниите ще покриват 200 евро за настаняване в хотел при условия за обезщетение; обезщетение да се получава веднага и без попълване на формуляри; авиокомпанията да носи отговорност още на летището при повреден или загубен багаж; както и привличане под отговорност на наземните оператори за изгубен или повреден багаж.

Евродепутатът Андрей Ковачев обърна внимание, че ако ЕС не е единен, европейският бизнес и икономика няма да могат да се преборят във войната на конкуренция между различните части на света. По думите му има няколко финансови инструмента, които трябва да бъдат използвани за намаляване на бюрокрацията и повишаване на конкурентоспособността.

"Вкарани са шест пакета с политики за стопанство, отбрана и други за по-голяма достъпност до европейските средства", отбеляза той.

Евродепутатът Емил Радев коментира и миграционните политики на ЕС.

"Само 20 се връщат в страните на произход или откъдето са дошли и това е крайно малко. Големият пакет с пет регламента, който приехме в края на миналия мандат ще започне да действа от другата година, което ще даде голям тласък на всички процедури по връщане на нелегални мигранти в страните на произход. Надяваме се да достигнем до по-голям процент на връщания, защото едва един от пет е твърде малко", подчерта той.

По думите му това товари системата на ЕС и е огромен проблем за вътрешната сигурност в държавите членки.

"Важно е ЕС да има единна политика спрямо държавите на произход и да покаже, че едва когато те изпълнят ангажиментите си по приемането на мигрантите обратно и въвеждането на по-строги режими за ограничаването на миграцията, ще могат да се ползват с всички привилегии, които им дава ЕС, като свободна търговия и програми за помощи", отбеляза още Радев.

Той коментира и пакетите за справяне с бюрокрацията и отбеляза, че се очаква процедурите да станат много по-облекчени и да бъдат спестени на бизнеса и гражданите над 8 милиарда евро годишно.

"От съществено значение е развитието на изкуствения интелект", отбеляза още той. "Работи се с частния сектор за обединение и даване на технически отговор и ангажимент за инвестиране в тези технологии. Суверенитетът на Европа е много важен. САЩ и Китай направиха огромна крачка за изкуствения интелект, но там на практика няма регулации, а в ЕС има и това до голяма степен ни пречи да ги настигнем. Това е важно за бизнеса, но и за военния сектор и отбраната", добави Радев.