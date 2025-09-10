ЕК ще предложи пакет от мерки срещу Израел, каза Фон дер Лайен от трибуната на Европейския парламент в Страсбург

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в ежегодната си реч за състоянието на Европейския съюз.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на ЕП. "Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“ (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста – бел.ред.)“.

Тя допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

„И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора“, подчерта Фон дер Лайен.

Тя заяви, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“.

„В името на децата, в името на човечеството това трябва да спре. Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави“, подчерта председателката на ЕК.

По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо решението за две държави.

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" – нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ“, подчерта Фон дер Лайен. „Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня“.