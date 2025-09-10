Подробно търсене

Европа влиза в „есен на истината“ – време е за решения, а не за идеологически битки, каза лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер

Специален пратеник на БТА Симона-Алекс Михалева
Европа влиза в „есен на истината“ – време е за решения, а не за идеологически битки, каза лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер
Европа влиза в „есен на истината“ – време е за решения, а не за идеологически битки, каза лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и лидерът на ЕНП Манфред Вебер. Снимка: ЕС
Страсбург,  
10.09.2025 13:05
 (БТА)

Лидерът на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер призова днес за отговорност и конкретни действия от европейските институции в момент, който  той определи като „исторически поврат“ и „есен на истината“ за Европейския съюз.

„Това лято не беше лесно за Европа – от Аляска, през Газа, до вътрешните ни спорове, континентът бе изправен пред редица кризи,“ заяви Вебер от трибуната на ЕП в Страсбург след годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза.

Той подчерта, че в момент, когато мнозина ще предпочетат да критикуват европейските институции, ЕНП ще заложи на доверие, последователност и резултати.

По думите му, въпреки трудностите, Европейската комисия е започнала да предоставя решения.

„Програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) за отбрана е активирана, имаме 18 пакета със санкции (срещу Русия), споразумение с Тунис, а оградите в Гърция и Полша защитават външните ни граници. Намалихме незаконната миграция с 80 процента“, подчерта той.

Вебер отбеляза, че ЕНП ще продължи да се позиционира като прагматична сила, атакувана едновременно „отляво, че сме твърде десни, и от крайната десница, че сме твърде леви“. Според него именно политиките, а не идеологията, ще определят успеха.

Един от основните акценти в речта му бе международната търговия. Той потвърди подкрепата на ЕНП за споразумението със САЩ, за споразумението с латиноамериканския блок Меркосур и с други стратегически партньори.

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства, включително кризата в автомобилната индустрия.

„Миналата година загубихме около 90 000 работни места. Нуждаем се от амбициозен, но реалистичен климатичен подход. Технологично неутрален – с ядрена енергия и двигатели с вътрешно горене – и законодателство, което работи на практика“, подчерта той.

Говорейки за външната политика, Вебер предупреди, че Европа е „сама в бурния световен ред“ и трябва да засили интеграцията в сферата на външните работи и отбраната.

В заключение Вебер отправи остри критики към националистическите сили в Европа, които по думите му „превръщат Европа в колония на Силициевата долина, на Вашингтон, а дори и на Москва“.

„Ние обичаме Европа. Тя е толкова силна, колкото я направим ние и затова Европа трябва да бъде лидер сега“ подчерта той. „ЕНП е готова за европейската есен на истината,“ завърши Манфред Вебер.

/ГГ/

Свързани новини

10.09.2025 11:52

ЕК ще предложи създаване на европейски център за борба с пожарите в Кипър, съобщи председателката на ЕК Урсула Фон дер Лайен

Европейската комисия ще предложи създаването на нов европейски център за борба с пожарите със седалище в Кипър, който би могъл да подпомага и нашите регионални съседи. Това съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз в Страсбург днес.
10.09.2025 11:48

Европейският съюз получи най-добрата възможна търговска сделка със САЩ, заяви Фон дер Лайен в Страсбург

Европейският съюз получи най-добрата възможна търговска сделка, осигурихме на европейските компании предимство, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Европейския съюз в Страсбург
10.09.2025 11:21

ЕК ще предложи пакет от мерки срещу Израел, каза Фон дер Лайен от трибуната на Европейския парламент в Страсбург

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в ежегодната си реч за състоянието на Европейския съюз. „Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето
10.09.2025 11:04

Войната трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна, каза Фон дер Лайен в речта за състоянието на ЕС

Войната трябва да приключи с справедлив и траен мир за Украйна, защото свободата на Украйна е свобода на Европа, каза днес в Страсбург председателката на ЕК Урсула Фон дер Лайен в речта си за състоянието на ЕС. Тя каза, че миналата седмица 26

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:15 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация