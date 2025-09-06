Подробно търсене

Решението на ливанския кабинет за разоръжаване на "Хизбула" е възможност за връщане към мъдростта и разума, каза представител на групировката

Габриела Иванова
Решението на ливанския кабинет за разоръжаване на "Хизбула" е възможност за връщане към мъдростта и разума, каза представител на групировката
Решението на ливанския кабинет за разоръжаване на "Хизбула" е възможност за връщане към мъдростта и разума, каза представител на групировката
Военнослужещи от ливанската армия. Снимка: AP/Mohammed Zaatari
Бейрут ,  
06.09.2025 11:27
 (БТА)

"Хизбула" приема вчерашното правителствено заседание за плана на ливанската армия за разоръжаване на групировката като "възможност за връщане към разума и мъдростта, за да се предотврати падането на Ливан в неизвестността", каза официалният ѝ представител Махмуд Кмати, цитиран от Ройтерс. 

Ливанското правителство одобри вчера предложението на армията, което предвижда разоръжаване на "Хизбула", и обяви, че армията ще започне прилагането му. Не беше посочен конкретен срок за изпълнение, а кабинетът подчерта, че армията разполага с ограничени ресурси.

Правителството също така предупреди, че продължаващите военни действия от страна на Израел на територията на Ливан може би ще попречат за постигането на напредък по плана.

/СХТ/

Свързани новини

31.08.2025 19:37

Председателят на ливанския парламент призовава за диалог по разоръжаването на "Хизбула"

Председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на "Хизбула", призова за диалог по въпроса за разоръжаването на движението, предаде Франс прес. На 5 август ливанското правителство възложи на армията да подготви план за разоръжаване до края

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:30 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация