САЩ планират да продадат на Израел оръжие на стойност близо 6 млрд. долара

Администрацията на президента Доналд Тръмп съобщи на Конгреса, че планира да продаде на Израел оръжие на стойност близо 6 млрд. долара, което е нов израз на подкрепа за съюзника на Вашингтон, който се сблъсква с нарастваща изолация заради войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Сделката включва продажба на 30 хеликоптера ЕйЕйч-64 "Апачи" на стойност 3,8 млрд. долара, което почти удвоява настоящите запаси на Израел, и втора продажба на 3200 бронирани машини за пехотата на израелската армия на стойност 1,9 млрд долара, съобщиха американски официален представител и друго лице, запознато с предложението.

Доставката на оръжията няма да бъде осъществена в рамките на две до три години или по-дълго.

Огромните продажби идват в момент, в който плановете на САЩ да посредничат за прекратяване на почти двугодишната война между Израел и "Хамас" са в застой и след като ударите на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха, Катар, предизвикаха широко осъждане сред съюзниците на САЩ в Близкия изток.

САЩ продължават да подкрепят Израел въпреки нарастващия международен натиск върху страната и опитите на все по-голям брой сенатори демократи да блокират продажбата на офанзивни оръжия на Израел.

Държавният департамент отказа да коментира продажбите, за които първи съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл".

Израел започна нова офанзива, като продължава с плановете си да превземе град Газа, докато професионална организация на учени, изучаващи геноцида, заяви, че Израел извършва геноцид в Газа.