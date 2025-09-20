Хиляди хора в цяла Германия протестираха срещу климатичните политики на германското правителство

Хиляди хора в цяла Германия протестираха днес за по-добри политики за климата по време на глобален ден на действие, предаде ДПА.

Протестиращите призоваха за незабавно спиране на всички нови проекти за природен газ в страната, като например тези в близост до Боркум, в района на националния парк Ваденско море в Северно море.

"Докато климатичната криза унищожава поминъка на хората по целия свят, федералното правителство я подхранва още повече", се казва в призива за протест.

Според движението "Петъци за бъдещето", което организира демонстрациите, над 50 000 души са участвали в протестите в над 80 германски града. В столицата Берлин участниците са били 4300, а в Хамбург – 5000.

Полицията обаче съобщи за 3000 участници в Берлин и 2500 в Хамбург, като в Мюнхен са били преброени около 1500.

Плакатите на протестиращите съдържаха критики, наред с други, към министъра на икономиката и енергетиката Катерина Райхе за нейната енергийна политика.

Управляващата коалиция, съставена от консервативни партии и социалдемократи има за цел да построи газови електроцентрали с капацитет до 20 гигавата до 2030 г., посочва ДПА.

Тези централи са предназначени да се включват по време на прехода от въглища, когато възобновяемите енергийни източници не могат да задоволят търсенето на електроенергия. Това ще се случва по време на така наречените "тъмни периоди", когато няма слънчева светлина или вятър.

"Това правителство е напълно пристрастено към газа", заяви Карла Реемтсма от "Петъци за бъдещето" пред ДПА в Берлин преди демонстрациите.

На международно равнище демонстрации за по-голяма защита на климата и социална справедливост се проведоха и в различни други страни, включително в столицата на Кения - Найроби, столицата на Индонезия - Джакарта и пред операта в Сидни.

В Лондон се очакваха десетки хиляди участници в протестно шествие, настояващо за данъци за свръхбогатите и корпорациите, нанасящи щети на климата, за да се финансират мерки за защита на климата и обществените услуги.