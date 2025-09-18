Подробно търсене

САЩ и Израел разкритикуваха служители на ООН за позицията им по отношение на войната в Газа

Пламен Йотински
Стотици служители на ООН протестираха днес пред европейската централа на световната организация в Женева и носеха плакати с надписи "Мир за Газа" и "Не сме мишена". Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Женева,  
18.09.2025 21:43
 (БТА)
САЩ и Израел са изпратили до висши служители на ООН писма, в които оспорват безпристрастността на техните служители по отношение на войната в Газа, показват документи, предаде Ройтерс.

Стотици служители на ООН протестираха днес пред европейската централа на световната организация и носеха плакати с надписи "Мир за Газа" и "Не сме мишена". Те положиха над 370 бели рози до мемориална плоча в Женева, символизиращи всеки служител на ООН, загинал в продължаващата вече близо две години война.

"Днес служителите на ООН се събират, за да кажат, че достатъчно е достатъчно, че не можем да убиваме колегите си в Газа с такава безнаказаност и да кажем "Спрете всички тези убийства"", каза Натали Мейнет, председател на съвета на персонала на Агенцията на ООН за бежанците, пред Ройтерс по време на протеста.

Писмата подчертават нарастващото напрежение между ООН и нейния основен финансист, САЩ, които вече се оттеглиха от Съвета за правата на човека на ООН заради това, което Вашингтон нарича антиизраелска позиция, отбелязва Ройтерс.

Израелският посланик в ООН в Женева Даниел Мерон написа преди събитието до генералния директор на офиса на ООН в Женева Татяна Валовая, в което осъжда събитието.

"Служителите на ООН не са активисти или политически дейци... Тези, които подбуждат и участват в такива политически заредени дейности, трябва да бъдат подложени на дисциплинарни мерки, включително отстраняване от длъжност", се посочва в писмото му от 10 септември.

Няколкостотин души се присъединиха към протеста и минутата мълчание в Женева пред сградата на ООН. 

От началото на конфликта между Израел и "Хамас" на 7 октомври 2023 г. около 543 хуманитарни работници са били убити в Газа, включително 373 служители на ООН и членове на екипи, сочат данни на ООН, което прави мащаба на загубите безпрецедентен в 80-годишната история на организацията, отбелязва Ройтерс.

16.09.2025 13:57

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди израелското нападение в Доха като "посегателство срещу регионалната стабилност"

Израел подкопава регионалния мир и стабилност с атаката си срещу лидерите на "Хамас" миналата седмица, които бяха в Катар, за да преговарят за спиране на огъня, заяви днес по време на извънредни дебати в Съвета на ООН по правата на човека в Женева върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Ройтерс.
16.09.2025 11:25

Комисия на ООН: Израел извършва геноцид в ивицата Газа

Израел извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, обяви днес независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека, цитирана от ДПА.Извършени са четири от петте акта на геноцид, изброени в Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., постанови тричленната комисия.
15.09.2025 18:20

Експертка на ООН: Израел иска да направи град Газа негоден за живеене

Експертката на ООН Франческа Албанезе предупреди днес, че израелската военна операция в град Газа може да има катастрофални последици за местното население и да направи града негоден за живеене, предаде Ройтерс.

