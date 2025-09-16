Подробно търсене

Комисия на ООН: Израел извършва геноцид в ивицата Газа

Валерия Динкова
Палестинци бягат след израелски въздушен удар в град Газа, 5 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Yousef Al Zanoun, File
Женева,  
16.09.2025 11:25
 (БТА)
Израел извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, обяви днес независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека, цитирана от ДПА.

Извършени са четири от петте акта на геноцид, изброени в Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., постанови тричленната комисия.

Тя изброи следните действия: убийства, причиняване на тежки телесни и психологически вреди, умишлено създаване на такива условия за живот, които целят унищожаването на палестинския народ като цяло или отчасти, и мерки за ограничаване на раждаемостта.

Подобно на САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп, и Израел не признава Съвета на ООН по правата на човека и обвинява него и комисиите му, че са фундаментално предубедени срещу Израел.

Съветът по правата на човека се състои от 47 държави, всяка от които се избира от Общото събрание на ООН за тригодишен мандат.

Експертите посочиха, че Израел убива цивилни, блокира хуманитарна помощ, системно унищожава здравни и образователни институции и атакува религиозни обекти.

Израел многократно подчерта, че кампанията му в ивицата Газа е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилното население. Израелските власти заявиха, че палестинската организация използва мирни граждани като "жив щит".

Според Израел войната може да приключи веднага, ако "Хамас" освободи 48-те оставащи заложници и се разоръжи.

Междувременно израелският постоянен представител в ООН в Женева Даниел Мерон категорично отхвърли констатациите на разследващата комисия, като ги нарече "клеветническа тирада".

Докладът, според който високопоставени израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, подстрекават към геноцид, е "скандален" и "фалшив", заяви Мерон.

/ДИ/

