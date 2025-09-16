Израелският министър на отбраната заяви, че „Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа

Израелският министър на отбраната днес заяви "Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа, предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на министъра на отбраната Израел Кац идва в момент, в който Израел планира нова офанзива срещу град Газа.

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала.

"Израелците започнаха операции там. Затова смятаме, че имаме много кратък прозорец от време, в който може да се постигне споразумение", каза Рубио. "Нямаме повече месеци, а вероятно имаме дни и може би няколко седмици.“

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. Един от ударите е поразил най-малко три къщи в югозападната част на града, казаха те. Медиците търсеха оцелели сред развалините.

Израелската армия не отговаря от часове на въпросите дали офанзивата е започнала, посочи АП.

И Нетаняху, и Рубио заявиха вчера, че единственият начин да се сложи край на конфликта в Газа е чрез ликвидирането на "Хамас" и освобождаването на останалите 48 заложници – около 20 от които се смята, че са живи – като отхвърлиха призивите за временно примирие в полза на незабавно прекратяване на конфликта.

От "Хамас" заявиха, че ще освободят останалите заложници само в замяна на палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Войната в Газа започна, когато на 7 октомври 2023 г. военизирани групировки, водени от Хамас, нахлуха в южната част на Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и отвличайки 251. Повечето от заложниците са освободени в резултат на примирия, договорени отчасти от Катар, или други споразумения.