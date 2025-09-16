Подробно търсене

Израелският министър на отбраната заяви, че „Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа

Пламен Йотински
Израелският министър на отбраната заяви, че „Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа
Израелският министър на отбраната заяви, че „Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа
Палестинци напускат северна Газа, носейки каквото могат от личните си вещи. . Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Йерусалим/Газа,  
16.09.2025 07:43
 (БТА)
Етикети

Израелският министър на отбраната днес заяви "Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа, предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на министъра на отбраната Израел Кац идва в момент, в който Израел планира нова офанзива срещу град Газа.

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала.

"Израелците започнаха операции там. Затова смятаме, че имаме много кратък прозорец от време, в който може да се постигне споразумение", каза Рубио. "Нямаме повече месеци, а вероятно имаме дни и може би няколко седмици.“

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. Един от ударите е поразил най-малко три къщи в югозападната част на града, казаха те. Медиците търсеха оцелели сред развалините.

Израелската армия не отговаря от часове на въпросите дали офанзивата е започнала, посочи АП.

И Нетаняху, и Рубио заявиха вчера, че единственият начин да се сложи край на конфликта в Газа е чрез ликвидирането на "Хамас" и освобождаването на останалите 48 заложници – около 20 от които се смята, че са живи – като отхвърлиха призивите за временно примирие в полза на незабавно прекратяване на конфликта.

От "Хамас" заявиха, че ще освободят останалите заложници само в замяна на палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Войната в Газа започна, когато на 7 октомври 2023 г. военизирани групировки, водени от Хамас, нахлуха в южната част на Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и отвличайки 251. Повечето от заложниците са освободени в резултат на примирия, договорени отчасти от Катар, или други споразумения.

/ПЙ/

Свързани новини

16.09.2025 04:05

Израелската армия започна сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос"

Израелската армия започна днес сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители, предаде Ройтерс.
15.09.2025 23:40

Арабски и ислямски лидери осъдиха на среща на върха удара на Израел по Доха

Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави призоваха страните по света да преустановят продажбата на оръжие на Израел и да преразгледат дипломатическите и икономическите си връзки с еврейската държава, докато тя не прекрати войната си в Газа, предаде ДПА.
15.09.2025 19:03

Катар е начело на опитите за налагане на блокада на Израел, заяви Нетаняху; Яир Лапид разкритикува това "смахнато изявление"

Катар е начело на усилията на група страни, опитващи се да наложат блокада на Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от в. "Джерузалем пост".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:47 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация