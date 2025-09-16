Израел засили ударите си по град Газа и го обяви за "опасна бойна зона"

Израелската армия днес зави, че е започнала да разрушава инфраструктура на "Хамас" в град Газа, което подсказва, че вече е започнала мащабната офанзива в най-голямото населено място в палестинската територия, предаде ДПА.

"Град Газа се смята за опасна бойна зона и оставането в района ви излага на риск", написа в социалната мрежа "Екс" арабскоезичният говорител на израелската армия Авихай Адрае.

Малко по-късно израелски медии съобщиха, че премиерът Бенямин Нетаняху е заявил на съдебно заседание по дело срещу него за корупция, че Израел е "започнал интензивна операция в град Газа".

Израелската армия почти през цялата нощ нанасяше въздушни и артилерийски удари по града, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА. Палестински медии заявиха, че в град Газа, където се предполага че все още има стотици хиляди хора, са навлезли израелски танкове.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са потвърдили тази информация.

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземането на град Газа през август. ЦАХАЛ призоваха всички жители на града, които са около един милион, да се преместят в т. нар. хуманитарни зони в южната част на палестинската територия.

Според американския новинарски сайт "Аксиос" израелски официални лица са заявили, че засилването на военните операции бележи началото на офанзивата в град Газа, но ЦАХАЛ все още не са потвърдили тази информация.

Медици съобщиха, че в болница "Аш Шифа" в град Газа са били докарани 20 тела на хора, загинали при снощните израелски удари, предаде Асошиейтед прес. Атаките са засегнали няколко къщи в западната част на града. През последните часове в болницата са постъпили и 90 ранени.

"Много тежка нощ в Газа", заяви пред репортер от АП директорът на "Аш Шифа" д-р Мохамед Абу Селмия. "Бомбардировките не спряха нито за миг. Все още има тела под развалините", добави той.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио, който бе на двудневна визита в Израел, днес отпътува за Катар. Властите в Доха все още са разгневени от въздушните удари, които Израел нанесе миналата седмица по лидери на "Хамас" в катарската столица. При израелската атака бяха убити петима членове на палестинската групировка, както и местен служител по сигурността.

Лидерите на арабски и мюсюлмански държави вчера се събраха на среща на върха в Доха, като в заключителното си комюнике осъдиха израелските удари в Катар, но не предприеха никакви сериозни действия срещу Израел. Египет обаче започна да изостря реториката си и днес за първи път от години нарече Израел "враг".