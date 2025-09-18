Подробно търсене

Десислава Иванова
САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа
Заседание на Съвета за зсигурност на ООН. Снимка: Richard Drew/АП
Ню Йорк,  
18.09.2025 23:49
 (БТА)
САЩ наложиха вето на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Текстът, изготвен от избраните 10 членове от 15-членния съвет, изисква незабавно, зачитащо достойнството и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки. Проектът беше подкрепен от 14 страни, а САЩ наложиха вето - за шестият път от началото на продължаващата вече близо две години война между Израел и палестинската групировка "Хамас".

"Гладът в Газа е потвърден - не е прогнозиран, не е обявен, а е потвърден", заяви посланичката на Дания в ООН Кристина Маркус Ласен пред съвета преди гласуването."Междувременно Израел разшири военната си операция в град Газа, което допълнително задълбочи страданието на цивилните. Точно тази катастрофална ситуация, този хуманитарен и човешки провал ни принуждава да действаме днес", допълни тя.

 

 

/ДИ/

18.09.2025 21:43

САЩ и Израел разкритикуваха служители на ООН за позицията им по отношение на войната в Газа

САЩ и Израел са изпратили до висши служители на ООН писма, в които оспорват безпристрастността на техните служители по отношение на войната в Газа, показват документи, предаде Ройтерс.
17.09.2025 18:33

ООН изрази сериозна загриженост за доставките до обхванатата от глад северна част на Газа, след като Израел затвори граничен пункт

ООН изрази сериозно безпокойство заради доставките на храни и други продукти от първа необходимост в северната част на Газа, където стотици хиляди хора вече страдат от глад, предаде Ройтерс. Израел затвори единствения граничен пункт там миналата седмица.
17.09.2025 10:35

Правозащитни организации призовават за намеса в Газа след доклада на ООН за геноцид

Хуманитарни организации призоваха днес световните лидери да положат повече усилия за спиране на войната между Израел и "Хамас" и предупредиха, че бездействието ще струва още човешки животи, предаде ДПА. Организациите отправиха призива си преди Общото събрание на ООН следващата седмица.
16.09.2025 15:34

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в град Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес осъди сухопътната израелска операция в град Газа и поиска спиране на "касапницата", като отбеляза, че се увеличават "доказателствата за геноцид", предаде Франс прес.
16.09.2025 12:43

Израел каза, че твърденията на комисия на ООН за геноцид в Газа са лъжливи, а членовете ѝ са "маши на "Хамас"

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на това дали Израел извършва геноцид в ивицата Газа и заяви, че тя е изготвила "фалшив доклад", съобщи в. "Джерусалим пост".
16.09.2025 11:25

Комисия на ООН: Израел извършва геноцид в ивицата Газа

Израел извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, обяви днес независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека, цитирана от ДПА.Извършени са четири от петте акта на геноцид, изброени в Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., постанови тричленната комисия.

