САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Текстът, изготвен от избраните 10 членове от 15-членния съвет, изисква незабавно, зачитащо достойнството и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки. Проектът беше подкрепен от 14 страни, а САЩ наложиха вето - за шестият път от началото на продължаващата вече близо две години война между Израел и палестинската групировка "Хамас".

"Гладът в Газа е потвърден - не е прогнозиран, не е обявен, а е потвърден", заяви посланичката на Дания в ООН Кристина Маркус Ласен пред съвета преди гласуването."Междувременно Израел разшири военната си операция в град Газа, което допълнително задълбочи страданието на цивилните. Точно тази катастрофална ситуация, този хуманитарен и човешки провал ни принуждава да действаме днес", допълни тя.