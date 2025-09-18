Подробно търсене

АНП: Нидерландският премиер остава против евакуирането на ранени или болни деца от Газа в Нидерландия

Лина Йостен
Нидерландският премиер Дик Схоф каза, че болни или ранени деца от ивицата Газа може да получат по-добра помощ в региона, отколкото в Нидерландия. Снимка: АП/Alex Brandon
Хага,  
18.09.2025 22:12
 (БТА)
Служебният кабинет на Нидерландия остава на позицията, че болни или ранени деца от ивицата Газа може да получат по-добра помощ в региона, отколкото в Нидерландия, заяви днес нидерландският премиер Дик Схоф, цитиран от националната новинарска агенция АНП.

Той се аргументира, че помощта в региона е най-ефикасна. "Искаме да помогнем по най-добрия възможен начин, за да облекчим това страдание", добави Схоф.

Франс Тимерманс от коалицията "Зелени леви" - Партия на труда пожела да разбере какво пречи на кабинета както да предостави помощ в региона, така и да евакуира някаква част от децата. Членът на Демократи-66 Роб Йетен също изрази недоумение защо децата не се евакуират и посочи, че други страни от ЕС го правят. "Просто покажете сърцето си", помоли Мирям Бикер от партия "Християнски съюз".

Нидерландският премиер заяви, че разбира сериозността на дебатите. По думите му става въпрос за "голямо страдание". Въпреки това той не очаква партиите и кабинетът да постигнат споразумение. Парламентът е разделен по въпроса за медицинските евакуации. Миналата седмица предложение, призоваващо за това, беше отхвърлено със 72 гласа "против" при 71 гласа "за".

