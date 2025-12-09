Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама, каза държавният глава Румен Радев

Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама, заяви държавният глава Румен Радев пред журналисти в столичен хотел, където по-късно ще връчи Почетен знак на президента на Роберто Санторели за приноса му за развитието на българо-италианските икономически отношения. Санторели е управител на няколко фирми в България, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи пак – от следващата година, 2027 г. Това, което тревожи хората и една от причините да бъдат на площада, е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, коментира Румен Радев.

По-рано днес законопроектът за държавния бюджет, законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година бяха приети на първо четене от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.