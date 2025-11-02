Бюджетът за 2026 г. се очаква да бъде внесен тази седмица в парламента, каза Павела Митова от ИТН

Очаква се бюджетът за 2026 г. да бъде внесен тази седмица в Народното събрание, съобщи в интервю за БНР в предаването "Неделя 150" депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Павела Митова, председател на енергийната комисия в парламента.

По думите ѝ, след проведен Съвет за съвместно управление са постигнати договорености между трите формации, участващи в управляващата коалиция. "Бюджетът беше гласуван с 9 гласа единодушно в този му вид. Тази седмица трябва да бъде факт в Народното събрание", посочи Митова.

Тя отбеляза, че вероятно ще има увеличение от 2 процента на осигурителните вноски, като добави, че от ИТН са "успели да възпрат амбицията за повишаване на здравните вноски".

На въпрос за високия бюджетен дефицит на страната ни Митова коментира, че "постоянно се говори за тежката финансова ситуация, в която страната се намира от няколко години. Бюджетът, който представяме, е балансиран, с дефицит от 3 процента", което е горната граница на допустимото. Тя уточни, че бюджетът включва всички социални искания на партньорите и гарантира инвестиционната програма.

"С десните ми разбирания смятам, че една финансово отговорна държава трябва да се стреми към нулев дефицит, но когато си в дългова спирала, е трудно... Последните години видяхме социални плащания, изпреварващи икономическия растеж", добави тя.

Митова подчерта, че е трудно без дългове да се покрият социалните очаквания на гражданите, и отбеляза, че при управление с коалиционни партньори всяка формация прави компромиси.

"Исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени. Стремим се всички заето в сектор здравеопазване да получават справедливо и достойно заплащане", каза Митова. По думите й, за младите лекари решение ще бъде намерено през бюджета на Националната здравнаосигурителна каса (НЗОК), посредством трансфер от централния бюджет от 260 млн. лв. Заплатите ще бъдат са фиксирани на 1860 евро, което е 150 процента от средната работна заплата, и това ще бъде записано в закона за лечебните заведения", уточни тя.

Митова добави, че медицинските сестри и акушерките ще получават 1550 евро (125 процента от средната брутна заплата), а минималната заплата остава 620 евро. Майчинството през втората година ще е 460 евро (900 лв.), а тези, които се върнат на работа, ще получават 75 процента от обезщетението.

Тя посочи, че капиталовата програма се разширява с включени инвестиции от 5 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).