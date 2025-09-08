Търговският излишък на Германия се е свил през юли, промишленото производство нараства

Търговският излишък на Германия се понижил през юли, тъй като износът се е свил с по-бърз темп от вноса, показват официални данни, публикувани днеси цтирани от ДПА.

Износът отчита месечен спад от 0,6 на сто през юли, обръщайки възстановяването от 1,1 на сто през юни, съобщи статистическата служба "Дестатис" (Destatis). Вносът е намалял леко с 0,1 на сто след ръст от 4,1 на сто предходния месец.

В резултат търговският излишък се е свил до 14,7 млрд. евро (17,24 млрд. долара) спрямо 15,4 млрд. евро през юни. Очакванията също бяха за излишък 15,4 млрд. евро. Отчетеният показател за юли е най-малкият от септември 2024 година.

През същия период на миналата година излишъкът възлизаше на 21,1 млрд. евро.

На годишна база износът се е увеличил с 1,4 на сто през юли, а вносът е нараснал с 4,3 на сто. Износът към страните от ЕС се е повишил с 2,5 на сто спрямо юни, докато вносът от тях е нараснал с 1,1 на сто. Данните показват, че доставките към страни извън ЕС са намалели с 4,5 на сто, а вносът от тези държави се е сринал с 10 на сто.

През юли същевременно промишленото производство на най-голямата европейска икономика отчете растеж за пръв път от четири месеца..

Промишленото производство се е увеличило с 1,3 на сто на месечна база през юли, след спад от 0,1 на сто през юни.

Възстановяването през юли е движено основно от ръста от 9,5 на сто на производството на машини и оборудване.

Положително влияние оказва и растежа от 8,5 на сто във фармацевтичната индустрия, докато енергийното производство отчита спад от 4,5 на сто.

Без отчитане на енергетиката и строителството, производството в промишлеността се е повишило с 2,2 на сто през юли спрямо предходния месец.

На годишна база промишленото производство нараства с 1,5 на сто през юли след спада от 4,3 на сто през юни.