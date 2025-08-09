Спадът на производствените цени в Китай продължава през юли, потребителските остават без промяна

Производствените цени в Китай са отбелязали по-голям от очакваното спад през юли, показват данни на Националното статистическо бюро (NBS), предаде Ройтерс. Индексът на цените на производител се е понижил с 3,6 на сто на годишна база, при прогноза за спад от 3,3 на сто. Така се потвърждава близо двугодишното дъно, отчетено през юни (отчитане от 3,6 на сто - бел. ред.), на фона на вялото вътрешно търсене и продължаващата несигурност в глобалната търговия.

Независимо от усилията на властите за ограничаване на ценовата конкуренция и преструктуриране в ключови индустрии, ефектите засега са ограничени. Последният пакет индустриални реформи е по-ограничен в обхвата си в сравнение с мащабните мерки, предприети преди десетилетие за справяне с дефлацията, допълва Ройтерс.

На месечна база индексът на цените на производител отчита спад от 0,2 на сто, което е подобрение спрямо спада от 0,4 на сто през юни. Според статистическата служба на страната, върху ценовите нива са повлияли както екстремните климатични условия, така и нестабилната международна обстановка.

Индексът на потребителските цени остава без промяна на годишна база през юли, след повишение от 0,1 на сто през юни. Анализатори очакваха спад от 0,1 на сто, допълва Ройтерс. Основната инфлация, която изключва цените на храни и горива, се ускорява до 0,8 на сто – най-високото равнище от 17 месеца. Цените на храните са намалели с 1,6 на сто, спрямо спад от 0,3 на сто месец по-рано.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,4 на сто, при спад от 0,1 на сто през юни.