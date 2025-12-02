Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
ЕК: Проявяваме гъвкавост в търсенето на решение за осигуряване на средства за Украйна
ЕК: Проявяваме гъвкавост в търсенето на решение за осигуряване на средства за Украйна
Снимка: БТА
Брюксел,  
02.12.2025 14:07
 (БТА)
Проявяваме гъвкавост в търсенето на решение за финансирането на Украйна в следващите две години, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани информации, че Европейската централна банка (ЕЦБ) не подкрепя използването на запорираното руско имущество за целта.

Говорителят заяви, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен очерта три възможности, като решението може да съчетава и трите. Търсим алтернативни решения, съобразени с изразените тревоги, добави той. По неговите думи целта е постигнатото решение да не противоречи на международните задължения на ЕС и на европейските институции. Според говорителя предложението на ЕК как да се осигури заем за Киев с руското имущество може да се очаква съвсем скоро.

Както БТА съобщи, ЕС се стреми да осигури заем за украинската страна от 140 милиарда евро. Досега комисията даваше предимство на възможността тези средства да бъдат взети от поставеното под запор имущество на Руската централна банка, но Белгия възрази и междувременно бе предупредена от руските власти да не позволява тази стъпка. В началото на октомври председателят на ЕЦБ Кристин Лагард каза, че всяко решение на ЕС по този повод трябва да съответства на международното право.

/ДИ/

