Подробно търсене

Зеленски обсъди нови пакети за помощ и програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС с португалския премиер, съобщи Укринформ

Светослав Танчев
Зеленски обсъди нови пакети за помощ и програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС с португалския премиер, съобщи Укринформ
Зеленски обсъди нови пакети за помощ и програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС с португалския премиер, съобщи Укринформ
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
02.10.2025 23:13
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди днес с премиера на Португалия Луиш Монтенегро нови пакети за помощ и разработването на програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС, известна като програмата SAFE, предаде Укринформ, като се позова на пост на украинския лидер в социалната платформа "Фейсбук".

"Обсъдихме по-нататъшната помощ в областта на отбраната, включително нови пакети за помощ и разработването на програмата SAFE. Призовах Португалия да се присъедини към инициативата PURL (позволяваща предоставяне на американско военно оборудване за Украйна - бел. ред.). Друга тема беше готовността на Португалия да участва във възстановяването на Украйна", съобщи Зеленски.

Украинският президент благодари на премиера на Португалия и на португалския народ за последователната им подкрепа за Украйна от самото начало на пълномащабната руска инвазия и по-специално за финансовата им подкрепа за проекта "Училища за супергерои".

Зеленски разговаря по-рано днес и с премиера на Швеция Улф Кристершон за шведските изтребители "Грипен" и използването на замразени руски активи за отбраната и възстановяването на Украйна, отбелязва Укринформ.

Програмата SAFE бе приета от Съвета на ЕС през май 2025 г. и 19 държави членки, включително България, изразиха намерение да участват в нея.

/СХТ/

Свързани новини

02.10.2025 17:21

Шведският премиер каза, че е обсъдил със Зеленски изтребителите „Грипен“

Шведският премиер Улф Кристершон съобщи, че той и украинският президент Володимир Зеленски са разговаряли за шведските изтребители „Грипен“ по време на срещата на европейските лидери в Копенхаген, предаде Ройтерс.
26.09.2025 17:43

Европейски нюзрум: Европейският съюз залага на дронове и изкуствен интелект, за да си гарантира преимущество в отбраната от ново поколение

С нарастващите заплахи от дронове и други технологии Европа преосмисля ролята им на бойното поле. Готов ли е Европейският съюз за технологична война? Този въпрос поставя материал на Европейския нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:11 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация