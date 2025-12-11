Изложбата „Предчувствие за портрет" на Станислав Божанков беше открита в БАН

Изложбата „Предчувствие за портрет“ на художника Станислав Божанков бе открита днес в Централното фоайе на Българската академия на науките (БАН). Инициативата е част от проекта „Съвременно изкуство в БАН“.

„Избрахме темата „Предчувствие за портрет“, за да покажем една ретроспекция на моя стара тема още от студентските ми години, която развивам вече около тридесет години - портретът, главата, визията, личността, аз-ът, егото и всичко вплетено в една абстрактна или по-абстрактна магма във формата на главата“, каза за БТА художникът Станислав Божанков.

„В рамките на тази колекция, освен класическото българско изкуство, което естествено има своето място, е важно да дадем и заслужено пространство на съвременното българско изкуство“, каза по време на откриването проф. Васил Киров, председател на Общото събрание на БАН. Той допълни, че идеята е в рамките на годината да се представят по две, три или четири изложби на значими автори, така че след няколко години да можем да имаме една особена колекция.

Академик Юлиан Ревалски, председател на БАН за периода от 2016 до 2024 г., допълни, че Академията винаги е давала възможности на млади творци да представят своите произведения, но сега акцентът е върху утвърдени автори, което ще даде възможност за изграждане на сериозна колекция. „Подходящо е БАН да има собствена колекция, която да показва регулярно на българската публика в центъра на София, в една от най-хубавите сгради", посочи академик Ревалски.

Кураторът Диана Драганова-Щир представи автора и експозицията и каза, че целта е била да се покаже една по-различна изложба. „На мен ми се искаше всъщност в една институция, която е консервативна, да покажем и малко съвременна графика", добави тя.

Изложбата разглежда темата за портрета чрез дълбоко лични открития и експерименти. С помощта на различни графични техники Станислав Божанkoв създава знакови образи, които са в своеобразна връзка с мистичния порив за самовглъбяване и навлизане в света на възприятията и сетивата. Духовните послания в неговите графики отвеждат към метафорични визии, в които цялата гама от чувства, емоции и жестове е събрана в „Предчувствие за портрет", поясни Диана Драганова-Щир.

Изложбата ще може да бъде разгледана в Централното фоайе на БАН-Администрация до 16 януари 2026 г.

Станислав Божанков, едно от значимите имена в българската графика, е роден през 1966 г. в Кюстендил. Той е завършил магистратура в Академията за изящни изкуства „Ян Матейко“, Краков (Полша) с ръководител проф. Анджей Пийч. Работи в областта на живописта, рисунката, графиката и инсталацията. Участва в повече от 400 изложби (биеналета, триеналета, тематични проекти, самостоятелни изложби и др.), включително във Филаделфия, Краков, Тайпе, Сеул, Ню Йорк, Любляна, София, Истанбул, Люксембург, Берлин, Париж, Шанхай, Брюксел, Лондон и др. Има 45 международни и национални награди. Произведенията му са изложени в над 50 публични колекции, музеи и библиотеки.







