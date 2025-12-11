Областният информационен център в Монтана е представил три концепции, касаещи региона

През тази година Областният информационен център в Монтана (ОИЦ) е организирал публични представяния и обсъждания на три Концепции за интегрирани териториални инвестиции, касаещи област Монтана, съобщи на брифинг управителят му Мая Димитрова.

В различни селища на област Монтана са проведени пет обществени обсъждания, на които са разяснени отделните концепции и какво представляват интегрираните териториални инвестиции като инструмент на кохезионната политика на Европейския съюз.

Концепцията „Запазване и развитие на човешкия капитал в северозападния регион чрез мерки за интегрирано териториално развитие на територията на общините Лом и Видин“ касае двете дунавски общини. Община Лом е водещ партньор, а партньори са община Видин, болниците в двете общини и една неправителствена организация. Концепцията е на стойност 50 469 000 лева.

По концепцията „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада водещ партньор е община Монтана, а партньори са общините Враца, Берковица, Чипровци и болницата в Берковица“. Тази концепция е за 53 320 000 лева.

Третата концепция е „Регион на грижа и знание“, като по нея водещ партньор е Община Враца, а партньори Община Монтана, болницата в Монтана, Комплексният онкологичен център във Враца и една неправителствена организация от Монтана. Стойността на концепцията е 51 милиона лева.

През годината ОИЦ-Монтана е участвал в информационни дни по различни проекти в региона, изнасял е презентации на външни събития, а експертите от центъра са дали много консултации и отговори на граждани за възможностите за финансиране от фондовете на ЕС, уточни Димитрова.