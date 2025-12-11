КНА: Разговори и незабавни съобщения - най-популярните интернет дейности в Кипър

Разговорите през интернет и незабавните съобщения са най-популярните интернет дейности в Кипър през първото тримесечие на 2025 г. според проучване, проведено от Статистическата служба, относно използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от физически лица през 2025 г. Следват участието в социалните мрежи и четенето на онлайн новини, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Според резултатите от проучването повече от девет от десет души (93,6%) използват интернет поне веднъж седмично. Употребата на интернет намалява с възрастта: от 98,5% за възрастовата група 16–24 години до 81,5% за възрастовата група 55–74 години. Хората с по-високо ниво на образование използват интернет по-често (98,9%) от хората с по-ниско ниво на образование (75,9%).

Най-популярните интернет дейности сред кипърците през първото тримесечие на 2025 г. са били разговори през интернет (96,4%), изпращане на незабавни съобщения чрез „Скайп“, „Месинджър“, „УотсАп“ и „Вайбър“ (96,2%), участие в социални мрежи като „Фейсбук“ и „Екс“(92,3%), четене на онлайн новини (91,1%) и намиране на информация за стоки или услуги (88,2%).

От хората, които са използвали интернет през първото тримесечие на 2025 г., 20,5% са използвали онлайн учебни материали, различни от пълен онлайн курс, 17,8% са имали онлайн курс, а други 17,8% са общували с преподаватели или учащи, използвайки аудио или видео онлайн инструменти.

Електронно правителство

През периода април 2024 г. - март 2025 г. 62,7% от хората на възраст 16-74 години са получили информация от публични органи онлайн, 52% са получили достъп до информация, съхранявана за тях от публични органи или публични услуги, а 31,9% са получили достъп до информация от публични бази данни или регистри.

Електронна търговия

Делът на лицата на възраст 16-74 години, които са правили онлайн поръчки през първото тримесечие на 2025 г., леко е намалял до 62% в сравнение с 63,6% през същия период на 2024 г.

Най-популярните категории стоки/услуги, за които е направен онлайн абонамент, са следните: услуги за стрийминг на филми, сериали или спорт (43,5%), услуги за стрийминг на музика (18,3%), услуги за стрийминг на игри (9,5%) и приложения, свързани със здраве или фитнес (7,5%).

Сред хората, които са закупили или поръчали стоки или услуги за лична употреба през първото тримесечие на 2025 г., 58,6% са закупили билети за събития, 53,2% са закупили услуги за настаняване и 50,3% са закупили транспортни услуги.

