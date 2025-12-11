НАН: Сигурността е резултат от колективни усилия, заяви нигерийският министър на отбраната

Успехите на Нигерия в областта на сигурността са постигнати благодарение на колективните усилия на въоръжените сили, заяви министърът на отбраната Кристофър Муса по време на церемония по награждаване на офицери от Военновъздушните сили в Абуджа, предаде агенция НАН.

Муса подчерта, че нито една служба и нито един човек не могат сами да гарантират сигурността на нацията. Той призова новоповишените командири да възприемат повишенията си като възможност да променят нещата, като отбеляза, че очакванията към тях са високи.

Министърът посочи, че стратегическата рамка на страната ясно очертава пътя за довършване на забавени операции и посочи ролята на въздушната подкрепа, технологиите, наблюдението и разузнаването за постигането на значителни резултати в различни военни зони.

Муса похвали сътрудничеството между службите, описвайки го като ключово за последните оперативни успехи. "Единството на усилията и обменът на разузнавателна информация са основни за поддържането на нашия импулс", заяви той.

Той благодари на президента Бола Тинубу за постоянната подкрепа към въоръжените сили, която според него е позволила напредък в укрепването на националната сигурност.

Министърът увери, че системата за повишения остава справедлива и балансирана, като насърчи и служителите, които не са повишени този път, да останат мотивирани. Той призова офицерите да укрепват единството и устойчивостта, подчертавайки, че "поражението е временно, а победата е постоянна", когато армията действа заедно.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)