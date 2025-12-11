Австралийското комедийно трио Sooshi Mango идва за първи път у нас – 19 юни във Vidas Art Arena, информират организаторите от Fest Team.

Артистите представят своето ново международно шоу Sooshi Mango: Home Made – грандиозен лайв спектакъл, който пренася публиката в суровия, шумен и невероятно смешен свят на тяхното детство и семейни корени, смесица от скеч театър, култови персонажи, културни сблъсъци, неподправена самоирония и онзи специфичен етно-хумор, който ги превърна във феномен с над 800 милиона гледания онлайн. Шоуто разкрива нецензурирания свят на детството им, където семейните скандали са шумни, очакванията – по-наситени от вкуса на соса в тенджерата на Нона, а обичта се изразява чрез закачки, вина и… опасно много храна, разказват от Fest Team.

В Sooshi Mango са братята Джо и Карло Саланитри и техният най-добър приятел Андрю Манфре. Новата им продукция идва с персонажите Джони, Винс и Сам, разточителна сценография, голям екран, музикални изненади и характерния за Sooshi Mango хаос, енергия и импровизация, които разсмиват публиката до сълзи. Home Made отдава почит на имигрантските родители – италиански, гръцки, балкански и много други, които са оформили поколения – едновременно писмо, написано с любов и откровена пародия, в която всяко семейство, независимо от своя произход, може да се разпознае, допълват от Fest Team.

Триото е носители на AACTA – наградата за любим дигитален комедиен създател, единствените комици в историята, разпродали три поредни шоута в Rod Laver Arena, творци, чиито герои, видеа, подкаст (Saucy Meatballs: A Podcast Not About Meatballs) и сценични продукции превземат света с бърза скорост.

/ДД