АРМЕНПРЕС: Архиепископ Аджапахян, който излежава ефективна присъда, ще бъде преместен в болница в Ереван за хирургическа интервенция

Архиепископ на Арменската апостолическа църква, излежаващ двегодишна присъда за призиви за преврат, ще бъде откаран в болница в Ереван за хирургическа процедура, съобщиха адвокатите му, цитирани от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Архиепископ Микаел Аджапахян, прелат на Ширакската епархия на Арменската апостолическа църква, ще бъде преместен в Медицински център „Измирлян“ в Ереван за неуточнената операция. Адвокатите му заявиха, че са били официално уведомени от медицинската служба на затвора, че преместването е одобрено.

Аджапахян беше осъден през юни по обвинения в подстрекателство за насилствено сваляне на правителството. Обвиненията произтичат от телевизионно интервю, в което той призовава за сваляне на правителството чрез военен преврат, твърдят прокурорите. Аджапахян отрича обвиненията, като казва, че забележките му не представляват престъпление. Той беше признат за виновен и осъден на две години лишаване от свобода през октомври.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС)