Сърбия отново поиска предсрочно освобождаване на осъдения доживот за геноцид в Сребреница Ратко Младич

Сърбия предоставя всички необходими гаранции за предсрочното освобождаване на Ратко Младич, който излежава доживотна присъда, съобщи сръбското министерството на правосъдието, предава регионалния портал Ен 1.

Младич беше осъден на доживотен затвор през 2021 г. за геноцид и военни престъпления в Босна и Херцеговина.

Помощник-министърът на правосъдието на Сърбия Бранислав Стоянович посочи пред Съвета за сигурност на ООН като аргумент за искането за освобождаване на Младич тежкото здравословно състояние на осъдения от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали в Хага, се казва в съобщението, цитирано от Ен1.

Стоянович отбеляза, че Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали отказва временно да освободи Младич за лечение и че той очевидно не получава адекватни здравни грижи в затвора в Хага.



Той също така посочи все по-рестриктивните практики по отношение на предсрочното или условното освобождаване на осъдени лица, се казва в съобщението на министерството на правосъдието на Сърбия.

Новото искане е подадено само месец след като на 11 ноември същият съд отхвърли искане за седемдневно временно освобождаване на Младич, за да присъства на възпоменателна служба за наскоро починал член на семейството си. Тогава председателят на Хагския трибунал съдия Грасиела Гати Сантана е отхвърлила искането с аргумента, че Младич не е доказал достатъчни основания за подобна мярка. В решението се подчертава, че прагът за временно освобождаване по хуманни съображения е „изключително висок“ и че подобни искания не са били удовлетворявани и в предишни случаи.

Съдия Сантана отбелязва, че Младич излежава доживотна присъда за „изключително тежки престъпления“, от която е изтърпял само малка част. В решението се напомня и фактът, че той е избегнал правосъдието в продължение на близо 16 години преди ареста си през 2011 г., както и че на него многократно му е отказвано временно освобождаване по време на процеса и последвалите обжалвания.

На 1 юни 2021 г. Апелативният състав на Механизма потвърди осъдителната присъда срещу Ратко Младич за геноцид, преследване, убийства, депортиране и други престъпления срещу човечеството, както и за нарушения на законите и обичаите на войната, припомня Ен1. С това беше потвърдена и доживотната му присъда.

Ратко Младич беше признат за виновен в геноцид срещу около 8000 босненски мюсюлмани в защитената от ООН зона Сребреница през лятото на 1995 г., в преследването и насилственото преместване на босненски мюсюлмани и хървати в цяла Босна и Херцеговина, в тероризирането на цивилни по време на обсадата на Сараево и в държането за заложници на миротворци на ООН по време на бомбардировките на НАТО през 1995 г., припомня Радио Свободна Европа.

Той беше осъден по 10 от 11 обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.