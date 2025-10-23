Подробно търсене

ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви Коща

Валерия Динкова
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща - снимка: Iakovos Hatzistavrou чрез AP
Брюксел,  
23.10.2025 12:44
 (БТА)
Страните от ЕС се очаква днес да постигнат споразумение за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

"Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.", каза Коща преди срещата на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.

"Продължаваме да работим с Европейската комисия по техническите решения, но най-важното е политическото решение", изтъкна той.

Един от символите на дългосрочната подкрепа е предложението на ЕК за използване на замразените руски активи в Европа за осигуряването на 140 млрд. евро "репарационен заем" за Украйна.  

Съгласно този план ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка.

За да бъде одобрено предложението, лидерите ще се опитат да разсеят опасенията, свързани с правни и финансови рискове, които бяха повдигнати от белгийското ръководство, което съхранява руските активи в базирания в Белгия депозитар за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear).

Европейските правителства освен това започнаха дискусии за условията за отпускане на заема.

Някои от тях искат всички пари да бъдат дадени на украинските въоръжени сили, като по-голямата част да бъдат изразходени за европейски оръжия, а други посочиха, че Киев трябва да има възможност да използва част от заема, за да купи американско въоръжение и че парите трябва да могат да бъдат използвани за обща подкрепа на бюджета.

Високопоставен представител от администрацията на украинския президент Володимир Зеленски каза пред Ройтерс, че Киев се нуждае от финансирането до края на годината и че му е необходима автономност на решенията как да го използва.

ЕК предложи компромис, според който по-голямата част от заема да бъде похарчена за украински и европейски оръжия, а за украинския бюджет да отиде малка част, която Киев да може да похарчи за купуване на оръжия извън Европа.

Като следваща стъпка лидерите очакват възлагане на Европейската комисия да представи официално правно предложение.

Русия окачестви идеята като незаконно заграбване на имущество и предупреди за ответни мерки.

Европейските страни днес одобриха официално и 19-ти пакет санкции срещу Русия, който включват забрана за внос на руски втечнен природен газ.

Двадесет и седемте страни членки приеха пакета снощи, след като Словакия се отказа от блокирането му.

Забраната за внос на втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа – краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 година. Пълната забрана ще влезе в сила година по-рано от предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските горива.

Мерките в пакета включват и нови механизми за ограничаване на движението на руски дипломати в ЕС.

"Той (пакетът санкции) е насочен срещу руски банки, криптоборси, както и срещу компании в Индия и Китай", заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Володимир Зеленски приветства новите санкции, наложени от ЕС и САЩ, и призова за още по-голям натиск върху Русия, за да бъде договорено спиране на огъня.

"Деветнадесетият пакет е много важен, но американските санкции също са много важни и това е добър сигнал за другите страни по света да се присъединят към санкциите", каза Зеленски.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп в "Екс" за новите санкции срещу Русия.

/БЗ/

23.10.2025 11:57

Белгия заяви, че ще блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи, ако не ѝ бъдат дадени гаранции за споделено носене на риска

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес."Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".
23.10.2025 11:45

Китай заяви, че "се противопоставя" на американските санкции срещу руския петрол

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.
23.10.2025 09:33

Западни издания коментират наложените от Тръмп първи директни санкции на Русия

В ход, показващ изчерпващото се търпение на администрацията на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин, Министерството на финансите на САЩ снощи наложи санкции на двете най-големи руски нефтопреработвателни предприятия "Роснефт" и "Лукойл", пише в. "Вашингтон пост".
23.10.2025 08:40

Петролът поскъпна с над 3 на сто след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, предаде Ройтерс. Фючърсите
23.10.2025 07:49

Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Тръмп, заяви американският министър на финансите

Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес.
23.10.2025 06:43

САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите, каза Марко Рубио

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите. "Все още бихме се срещнали с руснаците",
23.10.2025 05:55

Украинският посланик в САЩ приветства санкциите, наложени от Доналд Тръмп срещу Русия

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес. "Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може

Към 12:54 на 23.10.2025 Новините от днес

