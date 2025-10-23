Подробно търсене

БНБ извършва преглед и анализ на потенциалните последици за банковата система у нас от прилагането на щатските санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", съобщават от институцията
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
23.10.2025 12:31
Българската народна банка (БНБ), в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати спрямо руските енергийни компании "Роснефт", "Лукойл", техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала, съобщават от централната банка.

От БНБ посочват, че на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната.

От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в Република България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор, пише в съобщението.

Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок, уточняват от БНБ.

Във връзка с това, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти, се посочва в съобщението.

Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.

Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.

Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения, добавят от БНБ.

По-рано днес бе обявено, че заради войната в Украйна САЩ налагат санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като са готови да предприемат и още действия, припомня БТА.

Наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" няма да попречат на производството на рафинерията в Бургас, а България има един месец, за да реши как да подходи, коментира днес премиерът Росен Желязков при пристигането си за участие в заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Рафинерията в Бургас е част от системата на "Лукойл" в Русия. Част е, защото се притежава повече от 50 процента от руския "Лукойл". Рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими трансакции и трансфери. Имаме един месец, за да направим националното решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт, каза Желязков.

Ограничителните мерки на OFAC предвиждат възможност банки и финансови институции, които извършват трансакции с дружества, попадащи в обхвата на санкциите, да бъдат подложени на т.нар. вторични санкции.

