Камелия Цветанова
Продажбата на активи на "Лукойл" да става само след решение на МС при налично положително становище на ДАНС, реши Комисията по енергетика в НС
БТА, София (23 октомври 2025) Комисията по енергетиката заседава в сградата на Народното събрание. На снимката: председателят на комисията Павела Митова.Снимка: Никола Узунов/БТА (ВЯ)
София,  
23.10.2025 15:38
 (БТА)

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) реши парламентарната Комисия по енергетика, като одобри на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). 

Съгласно измененията ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Законът предвижда, че разпоредителни сделки без решение на Министерския съвет и без положително становище на ДАНС ще бъдат нищожни.

Комисията реши законът да влезе в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промените са особено актуални, след като късно снощи Министерството на финансите на САЩ обяви нови ограничения, насочени към "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества. 

/БП/

