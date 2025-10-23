Ако "Лукойл" спре да работи, няма как да се покрие цялата необходимост в страната, каза председателят на ПП Асен Василев

Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната. Нямаме достатъчен капацитет за внос, така че няма как да се покрие цялата необходимост в страната. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод наложените от САЩ санкции на двете руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

По време на кабинета Денков беше подготвен план за действие в случай че държавата трябва да реагира при такива санкции, обясни Василев. По думите му е имало подготвени договори за чужди екипи, които да влязат в рафинерията, и, ако е необходимо, да се назначи специален управител, за да се гарантира, че няма да има прекъсване на производството и подаването към мрежата от бензиностанции в страната. Трябва да питате текущия кабинет къде им е планът, имат ли такъв и съответно дали и кога ще го задействат, посочи депутатът.

Василев коментира и законопроектите, които са свързани с възнагражденията на младите медици и които бяха отхвърлени във вчерашната комисия по здравеопазване.

Ще започнем да събираме подписи за извънредно заседание на парламента, на което законопроектите да се разгледат в зала и да се преосмисли решението на комисията, за да може законопроектите да бъдат приети и да влязат в проекта на закона за бюджета на здравната каса, обясни Василев. Той посочи, че заседанието трябва да се състои по възможност следващата седмица, защото министърът на финансите е посочил, че има намерение да внесе бюджета в срок.

По повод на писмо, изпратено от Министерството на финансите до председателя на комисията по здравеопазване Костадин Ангелов, Асен Василев заяви, че с отхвърлянето на законопроектите, които да променят действащата нормативна уредба, министерството казва, че разчети няма и няма да прави нищо за увеличението на заплатите на младите лекари.