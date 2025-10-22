Бразилия публикува присъдата на Болсонаро за опит за преврат, като започва да тече срокът за обжалване

Върховният съд на Бразилия публикува присъдата на бившия президент Жаир Болсонаро, с която той беше признат за виновен в опит за преврат, с което започва да тече срокът за обжалване, предаде Асошиейтед прес.

През септември съдиите признаха Болсонаро за виновен в опит за антидемократичен преврат и го осъдиха на 27 години и три месеца затвор. От август той е обаче под домашен арест.

Адвокатите на крайнодесния политик заявиха, че ще се опитат да обжалват присъдата и наказанието пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии. Някои експерти смятат, че е малко вероятно обжалването да бъде прието.

Болсонаро винаги е отричал да е извършил престъпление. Той беше осъден за опит за преврат, след като загуби изборите през 2022 г. от президента Луиз Инасио Лула да Силва. Според обвинението Болсонаро е участвал в заговор, който според прокуратурата е включвал планове за убийството на Лула. Бившият президент беше признат за виновен и по други обвинения, включително участие във въоръжена престъпна организация и опит за насилствено премахване на демокрацията и върховенството на закона.

Процесът стана световна новина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мито върху бразилските вносни стоки и изтъкна като причина за това "лова на вещици", който се водел срещу Болсонаро. Това доведе до рязко влошаване на отношенията между САЩ и Бразилия, което експерти описаха като най-ниската точка в тяхната над 200-годишна история.

По-късно отношенията се подобриха. Лула Да Силва и Тръмп разговаряха по телефона и може да се срещнат този уикенд в Малайзия в кулоарите на форума на върха на АСЕАН, припомня АП.