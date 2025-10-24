Проучвания в САЩ показват притеснения за разходите за живот и спад на популярността на Тръмп сред испаноезичните американци

Американците са притеснени от разходите за основни нужди, включително здравеопазване, храна, жилище и енергия, сочи проучване на Ройтерс/Ипсос, което предполага, че тези притеснения могат да бъдат от решаващо значение за междинните избори през следващата година, които ще определят контрола над Конгреса на САЩ.

Притесненията за нарастващите разходи и намаляващата покупателна способност помогнаха за избора на президента републиканец Доналд Тръмп през 2024 г. Но десет месеца след началото на втория му мандат избирателите продължават да се сблъскват с високите цени на ежедневните стоки от първа необходимост и търсят облекчение.

Около 40% от анкетираните в проучването заявиха, че позицията на кандидатите по отношение на разходите за живот ще бъде най-важният фактор при гласуването им през идната година, в сравнение с 28%, които заявиха, че най-важният въпрос ще бъде защитата на демокрацията и демократичните норми. Други 14% заявиха, че имиграцията е най-важният въпрос, а 9% посочиха престъпността.

Кандидатите от Демократическата партия в местните избори тази година в Ню Джърси, Вирджиния и Ню Йорк се фокусират върху проблемите с достъпността преди изборите на 4 ноември. Ако те спечелят, това може да даде на партията план за следващата година, въпреки че анализаторите рутинно призовават да не се правят заключения за националните избори въз основа на тези надпревари.

Контролът над Камарата на представителите на САЩ, където републиканците в момента имат мнозинство от 219 срещу 213, ще бъде решен на междинните избори през следващата година, а партията на президента обикновено губи места в годината на междинните избори, отбелязва Ройтерс. Ще има избори и за 33 от 100-те места в Сената на САЩ, въпреки че според независимите анализатори републиканците ще успеят да запазят своето малко мнозинство в тази камара.

Разходите за живот също бяха на първо място в съзнанието на 44% от независимите избиратели, които играят решаваща роля в изборите в САЩ.

Вторият приоритет на независимите беше защитата на демократичните норми, което 22% посочиха като основната си тревога.

Популярността на президента Доналд Тръмп сред испаноезичните пълнолетни е спаднала от началото на годината, сочи ново проучване на АП-НОРК (AP-NORC), което е потенциално предупреждение от ключова група избиратели, която помогна за победата му на изборите през 2024 г., съобщи Асошиейтед прес.

Проучването от октомври на АП-НОРК показва, че 25% от пълнолетните латиноамериканци имат „донякъде“ или „много“ благоприятно мнение за Тръмп, което е спад от 44% в проучването на АП-НОРК, проведено точно преди републиканецът да встъпи в длъжност за втори път. Делът на тези, които считат, че страната върви в грешна посока, също е нараснал леко през последните няколко месеца – от 63% през март до 73% в момента.

Тази промяна може да означава проблеми за републиканците, които се стремят да затвърдят подкрепата на тази група в бъдещи избори. Много латиноамерикански избиратели бяха мотивирани от икономическите проблеми по време на изборите миналата година, а новото проучване показва, че въпреки обещанията на Тръмп за икономическо съживяване, латиносите продължават да изпитват по-голям финансов стрес в сравнение с американците като цяло. Тези избиратели съставляват 10% от електората през 2024 г.

Латиноамериканските избиратели се преориентираха към Тръмп на последните избори, въпреки че мнозинството все още подкрепяше демократката Камала Харис: 43% от тях гласуваха за Тръмп, според екзитпола на АП, което е увеличение от 35% на президентските избори през 2020 г., които той загуби от демократа Джо Байдън.

През март 41% от испаноезичните одобряваха начина, по който Тръмп се справяше с работата си като президент, но сега този процент е спаднал до 27%, посочва АП.