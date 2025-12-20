Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна, заяви Зеленски

Подробно търсене

Анелия Пенкова
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: AP /Peter Dejong
Киев,  
20.12.2025 14:57
 (БТА)
Япония ще даде на Украйна през 2026 г. още 6 милиарда долара помощи, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в "Екс", цитирана от Укринформ. 

"Благодаря на Япония и премиерката Санае Такаичи за решението да предоставят на Украйна през следващата година допълнителна финансова помощ", каза президентът. 

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия. 

"Ние високо ценим лидерската роля на Япония не само в Индо-тихоокеанския регион, но и в световен мащаб. Това е значителен принос към нашата устойчивост и чрез нея – към международния ред, основан на правила. Този ред е от ключово значение, за да не продължава военната политика на Русия никъде по света", подчерта президентът.

По-рано Укринформ съобщи, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко е заявил, че Япония е предоставила на страната оборудване за разминиране на стойност над 60 млн. долара.

Освен това, министър-председателят на Португалия Луиш Монтенегро пристигна днес в Украйна на официално посещение, съобщи Зеленски във "Фейсбук".

"Днес, заедно с министър-председателя на Португалия Луиш Монтенегро, почетохме паметта на нашите загинали воини", се казва в изявлението. "Вечна памет на всички наши защитници, на всеки украинец, който даде живота си, за да може Украйна да живее", подчерта Зеленски.

По време на визитата Украйна и Португалия се договориха за съвместно производство на дронове, съобщи съветник на украинския президент Олександър Камишин, цитиран от Ройтерс.

"Доказахме, че нашите безпилотни апарати работят отлично срещу руски военни кораби и подводници. Сега те ще помогнат на Португалия да защитава Европа откъм морето", написа Олександър Камишин в "Екс".

По-рано Укринформ съобщи, че днес в Киев ще има временни ограничения на движението заради събития с участието на чуждестранни делегации.

/ПЙ/

