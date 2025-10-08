УАМ: Златните резерви на Централната банка на ОАЕ надхвърлиха 30 милиарда дирхама

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
08.10.2025 19:55
 (БТА)

Централната банка на Обединените арабски емирства (CBUAE) отбеляза ръст на златните си резерви с около 32% през първите осем месеца на 2025 г., надхвърляйки за първи път в историята на банката 30 милиарда дирхама (около 8,17 млрд. щатски долара), предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.  

Към края на август стойността на резервите достигна 30,33 милиарда дирхама, в сравнение с 22,98 милиарда в края на декември 2024 г.

На месечна база златните резерви на централната банка нараснаха с над 4,5% през август, в сравнение с 28,99 милиарда дирхама в края на юли.

Според статистическия бюлетин на CBUAE, стойността на безсрочните депозити се е увеличила до над 1,188 трилиона дирхама до края на август, в сравнение с 1,11 в края на декември 2024 г.

Към края на август безсрочните депозити са включвали 892,27 милиарда дирхама в местна валута и еквивалентът на 296,14 милиарда дирхами в чуждестранна валута.

Спестовните депозити възлизат на 376,48 милиарда дирхама, в сравнение с 317,48 милиарда в края на декември 2024 г., включително 321,76 милиарда в местна валута и еквивалентът на 54,72 милиарда дирхами в чуждестранна валута.

Срочните депозити също са надхвърлили 1,05 трилиона дирхама до края на август, като 664,67 милиарда дирхама са в местна валута, а еквивалентът на 386,19 милиарда дирхама са в чуждестранна валута.

