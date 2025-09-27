Подробно търсене

УАМ: ОАЕ представиха многофункционален робот на изложение в Китай

Александър Евстатиев
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
27.09.2025 02:27
Универсален робот, представен в павилиона на ОАЕ, се превърна в акцент на Световното изложение за дигитална търговия в Китай, подчертавайки лидерството си в дигиталната трансформация и изкуствения интелект, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Разработен от компанията Legend Holding Group, роботът може да изпълнява задачи, вариращи от охрана и гасене на пожари до доставка на продукти и обслужване на клиенти. Той привлече вниманието на посетителите в деня на откриването със своята пъргавина и интерактивни функции, поздравявайки гостите с жестове и дори говорейки фрази на китайски език.

По време на откриването на павилиона на ОАЕ, ръководители на Legend Holding Group информираха високопоставени служители от ОАЕ и Китай за развитието на робота, неговите услуги и прогнозираната му роля в стимулирането на бъдещите технологични постижения.

Васим Халайлех, бранд мениджър в Legend Holding Group, каза, че един робот вече е пристигнал в ОАЕ, с планове за по-широко внедряване през 2026 г., след като всички програми бъдат завършени.

Той отбеляза, че Legend Holding Group, базирана в свободната икономическа зона Джебел Али в Дубай, е допринесла също така за зелената енергия на ОАЕ чрез партньорства в услугите, свързани с електромобили и други устойчиви проекти, затвърждавайки статута на страната като център за иновации.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ИЦ/

