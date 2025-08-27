УАМ: Влезе в сила споразумението за всеобхватно икономическо партньорство между ОАЕ и Нова Зеландия

Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство (CEPA) между Обединените арабски емирства и Нова Зеландия официално влезе в сила, отбелязвайки значителен напредък в търговските и инвестиционните отношения между двете държави, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ. Знаковото споразумение, подписано през януари 2025 г., създава стабилна рамка за засилено икономическо сътрудничество в различни сектори.

Очаква се CEPA да увеличи годишната двустранна търговия до над 5 милиарда щатски долара до 2032 г., което е значително увеличение спрямо настоящата средна стойност от 1,5 милиарда щатски долара, регистрирана от 2019 до 2023 г. Споразумението ще премахне или намали тарифите, ще улесни по-плавните митнически процедури и ще насърчи по-голямо сътрудничество между частния сектор. CEPA представлява първото подобно търговско споразумение на Нова Зеландия с държава от Близкия изток, което е ключова стъпка за засилване на икономическите връзки с региона.

„Ратифицирането на CEPA между ОАЕ и Нова Зеландия бележи исторически момент в нашето икономическо партньорство, насърчавайки иновациите и устойчивия растеж за взаимна полза. Това споразумение не само засилва търговските ни отношения, но и отваря нови пътища за инвестиции и сътрудничество с частния сектор в ключови сектори като производството на храни, образованието, възобновяемата енергия и високите технологии“, заяви д-р Тани бин Ахмед ал Зеиуди, министър на външната търговия на ОАЕ.

„Това споразумение бележи трансформационен момент в търговската история на Нова Зеландия. CEPA с ОАЕ не само отваря врати за нашите износители и инвеститори, но и отразява нашия споделен ангажимент за растеж. Очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си в секторите, които са най-важни за нашия народ – от храните и енергетиката до иновациите и образованието“, каза Тод Макклей, министър на търговията и инвестициите на Нова Зеландия.

Съгласно CEPA, Нова Зеландия ще осигури 100% безмитен внос от ОАЕ, докато ОАЕ ще предостави безмитен достъп от до 98,5% от новозеландските продукти. Обширното споразумение отразява ангажимента на двете държави да укрепят икономическите си отношения и да увеличат максимално взаимните си ползи.

Програмата CEPA на ОАЕ е неразделна част от националната стратегия за външна търговия, която цели постигане на обща търговска стойност от 1 трилион щатски долара до 2031 г. и удвояване на размера на икономиката, който да надхвърли 800 милиарда щатски долара до същата година. От стартирането си през септември 2021 г. програмата CEPA успешно е сключила споразумения с 28 държави, подобрявайки търговските отношения и достъпа на бизнеса от ОАЕ до пазари, които обхващат близо една четвърт от световното население.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)