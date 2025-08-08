УАМ: Националната космическа академия на ОАЕ ще си партнира с EDGE за стартиране на програма за космическа мисия и сателитно инженерство

Националната космическа академия на Обединените арабски емирства (ОАЕ) стартира Програмата за космически мисии и сателитно инженерство (SMSE) в партньорство с EDGE Group (конгломерат от компании с разнообразна дейност, включително разработване на нови технологии, със седалище в Абу Даби, бел. ред.) предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Програмата SMSE има за цел да изгради следващото поколение сателитни инженери и ръководители на мисии на ОАЕ чрез практическо обучение по космически системи.

Програмата подготвя местни професионалисти и изследователи със специализиран опит в проектирането на сателитни мисии, инженерството на космически системи и операциите на мисии, които ще подкрепят и ускорят развитието на космическите възможности на ОАЕ.

„Подготовката на местни таланти е основен стълб на стратегията на Космическата агенция на ОАЕ за осигуряване на устойчивостта на космическия сектор. Ние сме ангажирани с квалифицирането и обучението на млади местни кадри и усъвършенстването на техните умения в съответствие с най-високите международни стандарти, за да ръководят ефективно бъдещи космически инициативи и мисии, като същевременно укрепват позицията на ОАЕ като глобален двигател на иновациите и научно-технологичния напредък“, коментира инж. Салем ал Кубайси, генерален директор на Космическата агенция на ОАЕ.

„Чрез Националната космическа академия ние се стремим да разработим интегрирана образователна система, която съчетава теоретични и практически аспекти и отговаря на нуждите на пазара на труда. Това е важна стъпка в подкрепата на способността на ОАЕ да се справи с изискванията на следващия етап“, допълни Ал Кубайси.

„Успехът на ОАЕ в космоса в крайна сметка ще се определи от умението ни да изградим ново поколение технически компетентни граждани, способни да ръководят сложни космически мисии“, заяви Уалеид ал Месмари, директорът на отдел „Космически и кибертехнологии“ в EDGE Group.

„Чрез тази програма ние не само предоставяме знания и практически опит от световна класа, но и засилваме ангажимента на EDGE Group да подкрепя космическия сектор на ОАЕ чрез развитие, обхващащо различни нива“, подчерта Ал Месмари.

