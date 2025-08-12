Подробно търсене

УАМ: Пазарът на недвижими имоти в Дубай e отчел над 4000 нови сделки през първата половина на 2025 г.

Александър Евстатиев
УАМ: Пазарът на недвижими имоти в Дубай e отчел над 4000 нови сделки през първата половина на 2025 г.
УАМ: Пазарът на недвижими имоти в Дубай e отчел над 4000 нови сделки през първата половина на 2025 г.
Дубай. Снимка: УАМ
Абу Даби,  
12.08.2025 13:51
 (БТА)

Пазарът на недвижими имоти в Дубай е регистрирал 4049 нови сделки през първата половина на тази година, което отразява нарастващата привлекателност на емирството като водеща инвестиционна дестинация и широката гама от възможности, които то предлага на инвеститорите и доставчиците на услуги в сектора, предаде новинарската агенция на ОАЕ -УАМ. 

Този растеж е постигнат благодарение на усъвършенствана регулаторна рамка, която насърчава безпроблемното провеждане на дейностите с недвижими имоти и засилва прозрачността на пазара. Ключов елемент от тази рамка е системата „Trakheesi“ на Дубайския поземлен департамент (DLD) – официалната платформа за регистриране и активиране на широк спектър от дейности в сектора на недвижими имоти. 

Регистрацията в системата „Trakheesi“ е задължителна за активиране на няколко вида дейности, включително посредничество в областта на недвижимите имоти за покупка и продажба, посредничество при отдаване под наем, услуги за надзор на управлението, оценка, покупка и продажба на недвижима собственост, управление на съсобствени имоти, консултации, ипотечно посредничество и консултантски услуги по ипотеки.

Изисква се предварително одобрение от системата и за извършване на някои други видове дейности, като например разработване на недвижима собственост, отдаване под наем и услуги за управление на имоти за трети страни. 

Тези дейности подчертават професионалното разнообразие на пазара и подчертават ангажимента на DLD за насърчаване на гъвкава среда, която отговаря на променящите се нужди на инвеститорите и заинтересованите страни във всички сегменти на сектора. Този подход засилва конкурентоспособността на пазара и подкрепя растежа на населението и икономическото разрастване на емирството.

Ефективността на системата подчертава ангажимента на DLD за укрепване на инвестиционната среда и насърчаване на иновациите в сектора на недвижимата собственост, в съответствие със Стратегията за недвижими имоти в Дубай до 2033 г., която се стреми да повиши привлекателността на емирството като водеща световна дестинация в тази сфера и да осигури гъвкава и сигурна бизнес среда, която подкрепя устойчивия растеж и икономическата диверсификация. 

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ГГ/

Свързани новини

04.08.2025 12:38

УАМ: Дубай е посрещнал 9,88 млн. чуждестранни посетители през първата половина на 2025 г.

Все по-развитото предлагане на Дубай като дестинация, водено от въздействащи публично-частни партньорства, подсилени чрез стабилна маркетингова стратегия, доведе до посрещане на 9,88 млн. чуждестранни посетители в града в периода януари-юни 2025 г., предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:07 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация