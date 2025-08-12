УАМ: Пазарът на недвижими имоти в Дубай e отчел над 4000 нови сделки през първата половина на 2025 г.

Пазарът на недвижими имоти в Дубай е регистрирал 4049 нови сделки през първата половина на тази година, което отразява нарастващата привлекателност на емирството като водеща инвестиционна дестинация и широката гама от възможности, които то предлага на инвеститорите и доставчиците на услуги в сектора, предаде новинарската агенция на ОАЕ -УАМ.

Този растеж е постигнат благодарение на усъвършенствана регулаторна рамка, която насърчава безпроблемното провеждане на дейностите с недвижими имоти и засилва прозрачността на пазара. Ключов елемент от тази рамка е системата „Trakheesi“ на Дубайския поземлен департамент (DLD) – официалната платформа за регистриране и активиране на широк спектър от дейности в сектора на недвижими имоти.

Регистрацията в системата „Trakheesi“ е задължителна за активиране на няколко вида дейности, включително посредничество в областта на недвижимите имоти за покупка и продажба, посредничество при отдаване под наем, услуги за надзор на управлението, оценка, покупка и продажба на недвижима собственост, управление на съсобствени имоти, консултации, ипотечно посредничество и консултантски услуги по ипотеки.

Изисква се предварително одобрение от системата и за извършване на някои други видове дейности, като например разработване на недвижима собственост, отдаване под наем и услуги за управление на имоти за трети страни.

Тези дейности подчертават професионалното разнообразие на пазара и подчертават ангажимента на DLD за насърчаване на гъвкава среда, която отговаря на променящите се нужди на инвеститорите и заинтересованите страни във всички сегменти на сектора. Този подход засилва конкурентоспособността на пазара и подкрепя растежа на населението и икономическото разрастване на емирството.

Ефективността на системата подчертава ангажимента на DLD за укрепване на инвестиционната среда и насърчаване на иновациите в сектора на недвижимата собственост, в съответствие със Стратегията за недвижими имоти в Дубай до 2033 г., която се стреми да повиши привлекателността на емирството като водеща световна дестинация в тази сфера и да осигури гъвкава и сигурна бизнес среда, която подкрепя устойчивия растеж и икономическата диверсификация.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)