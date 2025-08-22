Подробно търсене

УАМ: Министерството на икономиката и туризма на ОАЕ участва във форума „Диалог за жените в икономиката“ в Китай

Александър Евстатиев
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
22.08.2025 01:34
Министерството на икономиката и туризма на Обединените арабски емирства (ОАЕ) участва във форума „Диалог за жените в икономиката“ в Гуанджоу, Китайска народна република, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието има за цел да засили глобалното присъствие на жените от ОАЕ, да подчертае техните забележителни постижения и да насърчи международните партньорства между успешни жени, лидери в секторите на икономиката в ОАЕ и в Китай. Тези усилия са в съответствие с визията на ръководството на ОАЕ за подкрепа и повишаване на ролята на жените, включително при оформяняте на бъдещето.

Делегацията на ОАЕ, участваща в събитието, организирано от Генералното консулство на ОАЕ в Гуанджоу, е водена от Бадрея ал Майдур, помощник заместник-секретар в Министерството на икономиката и туризма, и включва Мариам ал Шамси, генерален консул на ОАЕ в Гуанджоу, предприемачката от Емирствата Мариам Ал Мансури, генерален мениджър на компанията за рециклиране „Rebound“ и други участнички.  

Ал Майдур потвърди, че овластяването на жените остава един от стратегическите приоритети на ОАЕ, в съответствие с визията на ръководството на страната да подкрепя жените от Емирствата и да засили ролята им в развитието на нацията.

Тя подчерта, че от основаването си ОАЕ са възприели пионерски подход за позициониране на жените като активни партньори в процеса на развитие на страната чрез подкрепящи политики, законодателство и инициативи, както в публичния, така и в частния сектор, превръщайки участието на жените в ключов двигател на регионалната и глобалната конкурентоспособност на ОАЕ.

„Гордеем се със забележителните постижения на жените от Емирствата във всички сектори. Чрез този диалог се стремим да разширим сътрудничеството с жените предприемачи в Китай, като насърчаваме икономически партньорства, изградени върху многообразието и иновациите, като същевременно споделяме истории за успех, които вдъхновяват следващото поколение жени лидери в двете страни“, сподели Бадрея ал Майдур.

Събитието включваше серия от панелни дискусии, подчертаващи ролята на жените в жизненоважни сектори като финансите, инвестициите, финансовите технологии, екологичното строителство и приспособяването на чуждестранни компании в ОАЕ. Жени лидери от двете страни споделиха своя професионален опит и възможностите, които са им дали сили.

Събитието бележи важен етап в продължаващите усилия на ОАЕ за засилване на пионерската роля на жените от Емирствата в устойчивото развитие, в съответствие с целите на визията „Ние, ОАЕ 2031“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

