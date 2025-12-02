Подробно търсене

УАМ: Владетелят на емирство Шарджа откри проекта за Площад на независимостта

Александър Евстатиев
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
02.12.2025 17:40
 (БТА)

Шейх Султан бин Мохамед Ал Касими, член на Върховния съвет на ОАЕ и владетел на емирство Шарджа, постави официално началото на проекта за Площад на независимостта в емирството, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Проектът включва Паметник на независимостта, както и благоустрояването на площада и околните сгради.

Откриването съвпада с тържествата на ОАЕ по случай годишнината от независимостта на страната – 2 декември 1971 г.

Владетелят на Шарджа откри възпоменателната плоча на 34-метровия паметник в центъра на площада, увенчан със звезда със седем лъча, символизираща седемте емирства, влизащи в състава на ОАЕ. Паметникът ще бъде градска забележителност, отразяваща историческото и националното значение на мястото. Четирите му страни предоставят историческа информация за независимостта на страната.

Главната плоча отбелязва, че на 2 декември 1971 г. владетелите на емирствата се срещат и се споразумяват да формират държава, наречена Обединени арабски емирства, след като страната е получила независимост от Великобритания.

Друга плоча документира, че британският контрол над Емирствата е продължил 151 години, датиращи от подписването на договор с британците от страна на владетелите на 8 януари 1820 г.

Трета плоча гласи, че Гражданската авиобаза в Шарджа е създадена на 22 юли 1932 г. и че на 2 декември 1971 г. британската военновъздушна база е премахната, докато гражданската авиобаза продължава да функционира.

Владетелят на Шарджа посети Площада на независимостта, където се запозна с изграждането на двата фонтана, разположени от двете страни на паметника, които придават динамично и естетическо измерение към мястото.

Той разгледа озеленителните работи, зелените площи, пешеходните алеи и новоинсталираната осветителна система на мястото.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ГГ/

