Тръмп ще представи пред лидери на арабските държави предложение за прекратяване на войната в ивицата Газа, пише "Аксиос"

Габриела Големанска
AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
23.09.2025 00:55
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи пред лидери на арабските държави предложение за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на „Аксиос“. Тръмп ще направи това по-късно днес.

В срещата, на която ще бъде представено американското предложение, ще участват официални представители от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан.

Според „Аксиос“ по време на срещата освен темата за освобождаване на заложниците, държани от „Хамас“ в ивицата Газа и прекратяването на войната в анклава, Тръмп се очаква да обсъди и принципите около израелското изтегляне от Газа и поствоенното управление на анклава, в което „Хамас“ няма да участва.

Тръмп също така иска арабските и мюсюлманските държави да се съгласят да изпратят военни в Газа, което ще позволи на Израел да изтегли силите си оттам. Тръмп също така иска и осигуряване на финансиране от арабски и мюсюлмански страни за прехода и възстановяването на Газа.

/ГГ/

