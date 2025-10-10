Подробно търсене

Египетският президент Сиси покани Мерц в Египет за церемонията по подписването на споразумението за Газа

Денис Киров
Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси / Снимка: Mandel Ngan/Pool via AP
Кайро,  
10.10.2025 22:04
 (БТА)

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси покани в Египет германския канцлер Фридрих Мерц на церемонията за подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщи днес египетското президентство, цитирано от ДПА.  

Поканата е била отправена по време на телефонен разговор между Сиси и Мерц, в който двамата са обсъдили споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците, постигнато по време на преговорите проведени тази седмица между Израел и палестинското ислямистко движение “Хамас“ в египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море.

Източници от германското правителство съобщиха, че канцлерът с благодарност е приел поканата. „Конкретни планове за пътуване не могат да бъдат обявени в момента, но е планирано евентуално участие“, казаха те.

В изявление на говорител на президента, без да се предоставят допълнителни подробности се казва, че Сиси е представил „позицията на Египет за следващата фаза и механизмите за прилагане на споразумението въз основа на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп“.

В изявлението се цитират думи на Мерц, които потвърждават подкрепата на Германия за споразумението и се изразяват надежда, че то ще представлява стъпка към постигане на траен мир в региона.

Тръмп вече е заявил интерес към пътуване до Египет за церемонията по подписването. Точната дата на събитието все още не е ясна.

Прекратяването на огъня, което отбелязва първата стъпка от по-широкия план на САЩ за пълно прекратяване на двугодишната опустошителна война, влезе в сила по-рано днес.

Очаква се споразумението да доведе до освобождаването на държаните в ивицата Газа израелски заложници през следващите дни, в замяна на освобождаването на палестински затворници от Израел.

/ЛМ/

