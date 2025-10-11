Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Фридрих Мерц обеща в телефонен разговор с украинския президент да засили натиска върху Москва
Знамената на ЕС, Украйна и Германия на пилоните пред сградата на Райхстага в Берлин, преди украинският лидер Володимир Зеленски да произнесе реч пред депутатите от германския парламент Будестага, 11 юни 2024 г. (AP Photo/Markus Schreiber)
Берлин,  
11.10.2025 04:14
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да увеличи натиска върху Москва. Той направи това в телефонен разговор с украинския президент Володимир Злеенски, предаде ДПА.

"Канцлерът обеща (на Зеленски), че Германия ще продължи подкрепата си и ще разшири сътрудничеството в отбранителната промишленост", каза правителственият говорител Щефан Корнелиус.

Също така Германия заедно със западните си партньори ще засили натиска върху Москва, добави официалният представител.

В публикация в Екс Зеленски благодари на Мерц за подкрепата. "Днес Русия нанесе терористичен удар по Украйна, целейки се в нашата енергетика и използвайки стотици дронове и десетки ракети."

"Германия направи значителен принос за защитата на нашия народ", продължи той. "Много ценим солидарността и подкрепата на Германия", написа украинският президент. 

/ВС/

10.10.2025 22:04

Египетският президент Сиси покани Мерц в Египет за церемонията по подписването на споразумението за Газа

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси покани в Египет германския канцлер Фридрих Мерц на церемонията за подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщи днес египетското президентство, цитирано от ДПА.
10.10.2025 19:25

Великобритания, Франция и Германия обявиха, че се приближават до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс.

Към 05:05 на 11.10.2025 Новините от днес

