Фридрих Мерц обеща в телефонен разговор с украинския президент да засили натиска върху Москва
Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да увеличи натиска върху Москва. Той направи това в телефонен разговор с украинския президент Володимир Злеенски, предаде ДПА.
"Канцлерът обеща (на Зеленски), че Германия ще продължи подкрепата си и ще разшири сътрудничеството в отбранителната промишленост", каза правителственият говорител Щефан Корнелиус.
Също така Германия заедно със западните си партньори ще засили натиска върху Москва, добави официалният представител.
В публикация в Екс Зеленски благодари на Мерц за подкрепата. "Днес Русия нанесе терористичен удар по Украйна, целейки се в нашата енергетика и използвайки стотици дронове и десетки ракети."
"Германия направи значителен принос за защитата на нашия народ", продължи той. "Много ценим солидарността и подкрепата на Германия", написа украинският президент.
/ВС/
